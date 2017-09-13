Ждем роста цен. Россия введет ограничения на импорт сахара для защиты своих производителей

Министерство сельского хозяйства России предлагает ввести ограничения на импорт сахара из Казахстана и Белоруссии, которые закупают сахар-сырец без пошлины из третьих стран и тем самым создают неблагоприятные условия для российских производителей на рынке внутри ЕАЭС.

Больше половины мировой торговли сахаром приходится на Бразилию. Импорт этого продукта в Россию ограничен пошлиной: 140-250 долларов за 1 т сырца и 340 долларов – белого сахара. Тогда как Казахстан и Белоруссия закупают сахар в других странах без заградительных пошлин, пишут «Ведомости».

«Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым, для России в том числе, что наносит ущерб отечественным производителям, и нужно ограничить импорт этого сахара», – сообщили в Минсельхозе.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев посетовал, что отечественные производители сахара вынуждены работать себе в убыток, так как оптовые цены на этот продукт с начала августа упали на 44%, с 44 до 26 рублей, до уровня 2014 года. В результате производство российского сахара стало неконкурентоспособным, многие предприятия находятся в предбанкротном состоянии.

По данным Росстата, за полгода Россия импортировала 130 тысяч тонн белого сахара из стран СНГ. При этом РФ продолжает наращивать внутреннее производство, так в прошлом сезоне российские компании выпустили 6,2 миллиона тонн свекловичного сахара, опередив такие страны, как Франция, США и Германия.

По оценкам экспертов, в 2017 году Россия может экспортировать около 700 тысяч тонн свекловичного сахара, однако, чтобы сохранить темпы производства, необходимо принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка ЕАЭС.

Стоит отметить, что компания семьи Ткачева, основанная его отцом Николаем, в прошлом году стала пятой в России среди крупнейших производителей сахара, нарастив производство сахара в три раза – до 270 тысяч тонн. Доля компании семьи главы Минсельхоза составляет 4,7%, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Союзроссахара. Структура собственности предприятия не раскрывается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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