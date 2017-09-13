Среда, 13 сентября 2017, 15:38 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

СПЧ ООН: санкции обошлись российской экономике в 55 млрд долларов

СПЧ ООН: санкции обошлись российской экономике в 55 млрд долларов
Фото: официальный сайт ООН

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что страны Евросоюза ежемесячно теряют из-за санкций 3,2 млрд долларов. Потери России он оценил в 15 млрд долларов в год. При этом эксперт считает, что «никакого явного положительного воздействия» достигнуто не было.

Доклад был представлен на 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает РИА «Новости». «Санкции, возможно, стали причиной снижения валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации в период 2014-2016 годов в среднем на 1% максимум», – говорится в документе.

Суммарные потери экономик от введения ограничительных мер достигают 155 млрд долларов, отмечается в докладе. Из них государства ЕС теряют 3,2 млрд долларов ежемесячно. Тогда как за три года российская экономика недополучила 55 млрд долларов.

Докладчик сделал вывод, что санкции не возымели ожидаемого эффекта, так как ограничения затронули и страны-инициаторы по причине того, что Россия сильно интегрирована в мировую экономику. Пример антироссийских санкций говорит о том, что государство с большими ресурсами, множеством торговых партнеров и высококвалифицированным населением может адаптироваться к ограничительным мерам.

Джазаири предложил создать в ООН комиссию, которая будет рассматривать жалобы стран, в отношении которых были введены односторонние санкции. Кроме того, докладчик призвал страны отказаться от применения односторонних ограничений в соответствии с нормами международного права.

Женева, служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 13.09.17

«Новая» Москва станет турецкой. / Для военных разработали спецпредложения на квартиры в Академическом. / Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Санкции против России

МИД РФ приведет к паритету работу диппредставительств России и США

«Ждем не слов, а действий!»: в России ответили на желание США прекратить политику «око за око»

«Вариантов достаточно»: Россия думает над ответом на действия Вашингтона

ЕС продлит санкции против России до марта 2018 года

Ждите ответку: Лавров пообещал отреагировать на «индивидуальный брейк-данс» США

Меркель рассказала, когда ждать отмены санкций против России

Бессилие президента: Трамп уговаривал Конгресс не принимать антироссийские санкции

Россия разрабатывает ответные санкции на расширение «черного списка» США
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Экономика, все новости

Екатеринбург /

Мэрия Екатеринбурга предлагает разрешить передачу РПЦ жилых помещений

Екатеринбург /

Свердловские власти отказались от претензий к бизнесу семьи Мишариных

Москва /

«Новая» Москва станет турецкой

Екатеринбург /

Для военных разработали спецпредложения на квартиры в Академическом

В мире /

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости