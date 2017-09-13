СПЧ ООН: санкции обошлись российской экономике в 55 млрд долларов

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что страны Евросоюза ежемесячно теряют из-за санкций 3,2 млрд долларов. Потери России он оценил в 15 млрд долларов в год. При этом эксперт считает, что «никакого явного положительного воздействия» достигнуто не было.

Доклад был представлен на 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает РИА «Новости». «Санкции, возможно, стали причиной снижения валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации в период 2014-2016 годов в среднем на 1% максимум», – говорится в документе.

Суммарные потери экономик от введения ограничительных мер достигают 155 млрд долларов, отмечается в докладе. Из них государства ЕС теряют 3,2 млрд долларов ежемесячно. Тогда как за три года российская экономика недополучила 55 млрд долларов.

Докладчик сделал вывод, что санкции не возымели ожидаемого эффекта, так как ограничения затронули и страны-инициаторы по причине того, что Россия сильно интегрирована в мировую экономику. Пример антироссийских санкций говорит о том, что государство с большими ресурсами, множеством торговых партнеров и высококвалифицированным населением может адаптироваться к ограничительным мерам.

Джазаири предложил создать в ООН комиссию, которая будет рассматривать жалобы стран, в отношении которых были введены односторонние санкции. Кроме того, докладчик призвал страны отказаться от применения односторонних ограничений в соответствии с нормами международного права.

Женева, служба информации РИА «Новый День»

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