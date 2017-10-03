Минобороны: у России возникли проблемы с модернизацией флота

Минобороны России представило доклад «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году». Согласно документу в целом военно-морской флот страны находится на удовлетворительном уровне, однако беспокойство вызывает его техническое оснащение. Кроме того, ухудшение ситуации отмечается среди научно-исследовательских судов.

По мнению авторов доклада, наибольшую обеспокоенность вызывает навигационно-гидрографическое обеспечение флота, пишет «Коммерсант». Доля судов, выслуживших установленные сроки службы, составила 87%. В виду отсутствия новых катеров, приходится модернизировать старые, которые давно пора списывать. Еще хуже дела обстоят с развитием «глобальных информационных систем», они, согласно документу, находятся в «кризисном» состоянии.

Трудности возникают чаще всего на арктическом и тихоокеанском региональных направлениях. В настоящее время там ведется разведка подводной обстановки с использованием гидроакустического комплекса «Северянин» и электромагнитной станции «Анаконда», но этих мощностей объективно не хватает.

Главная проблема состоит в том, что малым количеством судов невозможно обеспечить тщательное патрулирование морских границ. В Минобороны уточняют, что нужно начать строительство пограничных ледоколов. Отмечается, что Россия единственная из арктических стран, у которой нет кораблей такого класса.

Что касается гражданской части доклада, то и здесь хватает проблем. По данным военного ведомства, 80% научно-исследовательских судов имеют критический износ, при этом бюджетных средств на их замену попросту нет. Это грозит тем, что «в ближайшие годы могут остановиться все экспедиции по мониторингу внутренних морских вод и территориального моря России».

Доклад был направлен членам Морской коллегии при правительстве, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин. Затем документ, вероятно, попадет к президенту Владимиру Путину.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

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