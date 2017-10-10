Социологи: россияне реже ходят по магазинам и меньше тратят

Социологи фиксируют сокращение повседневных расходов жителей России. По сравнению с августом, когда было отмечено падение трат на 0,6%, в сентябре интенсивность сокращения расходов удвоилась – 1,3%. Аналитики называют такие показатели нетипичными. При этом размер среднего чека несколько вырос, это говорит о том, что россияне стали ходить в магазины реже.

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств исследовательским холдингом «Ромир», в годовом выражении расходы населения выросли на 3,3%, что соответствует показателю инфляции, которая, по информации Росстата, составила 3%. Однако в сентябре траты россиян снизились. Эксперты объясняют падение сезонным снижением стоимости фруктов и овощей.

«Сентябрьское снижение расходов выглядит нетипичным в общей картине наблюдений. Аналогичная ситуация фиксировалась только в сентябре 2014 года, в момент начала кризиса и введения продуктового эмбарго. Тогда, вероятно, наши соотечественники пребывали в некоторой растерянности от новых экономических и торговых реалий», – отмечают исследователи.

Кроме того, аналитики заметили в сентябре общее снижение покупательской активности. При этом наблюдается увеличение размера среднего чека, а значит, россияне стали реже ходить по магазинам.

Примечательно, что тенденция снижения расходов наблюдается не во всех регионах страны. Так на северо-западе и на юге России траты жителей остались на уровне августа, Центр и Сибирь начали экономить (снижение расходов на 1,6% и 5,1% соответственно), а в Приволжском и Уральском федеральных округах наоборот стали больше тратить – на 1,2% и 5% соответственно. Кроме того, увеличение расходов показали Москва и Санкт-Петербург.

Разнонаправленную динамику показывают и граждане относительно их достатка. Так россияне с высокими доходами в течение трех месяцев показывают один уровень расходов. Жители РФ со средним доходом сократили траты на 2,6%. Те, чей доход считается низким, увеличили траты на 1,9%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.10.17

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