«Роста цен не будет»: ФАС отрицает прогноз о подорожании лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не прогнозирует рост цен на лекарственные препараты в 2018 году.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что ФАС обеспокоилась возможным подорожанием медикаментов в связи с предстоящим вводом информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС), которая плохо синхронизирована с госреестром лекарственных средств (ГРЛС) из-за несовершенства последнего. Такого развития событий, как передавал РБК, не исключил представитель ФАС. При этом чиновник не уточнил, насколько именно могут вырасти цены на препараты. Эксперты высказали мнение, что лекарства для государства могут подорожать на треть.

«ФАС России сообщает, что не прогнозирует рост цен на лекарственные препараты: антимонопольный орган обращал внимание общественности на существующие риски увеличения расходов бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов в связи с несовершенством Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС)», – говорится в сообщении ведомства.

В ФАС считают, что «применение в качестве основы для формирования и запуска ИАС текущей информации реестра может привести к монополизации рынков лекарственных препаратов, искажению расчетов референтных цен и значительному повышению расходов бюджетных средств».

«Сейчас информация о лекарствах в ГРЛС (Государственный реестр лекарственных средств – прим. ред.), который служит основой системы ИАС, не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы», – отметила замначальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская. «Таким образом, без предварительной работы Минздрава России по установлению эквивалентности лекарственных препаратов в каталоге лекарственных средств, который будет использоваться заказчиками, использование системы ИАС может не только существенно исказить расчеты референтных цен, но и привести к снижению конкуренции на торгах и повышению бюджетных расходов на закупку лекарственных средств», – предупредила она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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