ФАС опасается подорожания лекарств из-за новой системы учета: цены могут вырасти на треть

Жизненно необходимые лекарства в России могут подорожать с нового года из-за проблем со взаимодействием реестра лекарств и вводимой системы госзакупок медикаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления контроля за социальной сферой и торговлей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Нижегородцева.

Чиновник отметил, что с 1 января 2018 года на рынке госзакупок медикаментов начнет работать информационная аналитическая система (ИАС), разработанная корпорацией «Ростех» совместно с Минфином и Федеральным казначейством по поручению президента РФ Владимира Путина для мониторинга цен на лекарства на госторгах. В тестовом режиме система функционирует с весны этого года. Для того, чтобы исключить случаи намеренного завышения цены, ИАС автоматически устанавливать максимальную цену контракта с учетом данных государственной базы лекарств.

Однако «из-за использования ИАС данных из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) эффект от внедрения системы может оказаться прямо противоположным – привести не к экономии госсредств, а наоборот, способствовать их «искусственному увеличению», заявил Нижегородцев.

По его мнению, проблема заключается в «неудовлетворительном состоянии» ГРЛС – речь идет об отсутствии единообразия в базе. Чиновник отметил, что в ГРЛС название одного и того же медпрепарата представлено разными способами. «Варьируется количество пробелов между словами, виды скобок. Все эти название одного и того же медикамента ИАС будет считывать как разные лекарства, а это может привести к созданию искусственных монополий, и как следствие, к повышению цен на лекарства», – пояснил Нижегородцев. Представитель ФАС полагает, что недостатком ГРЛС могут воспользоваться закупающие лекарства больницы или ведомства, которые намеренно будут выбирать для закупки из каталога такое написание международного непатентованного наименования (МНН) медикамента, под которое подходит только один бренд. В этом случае, пояснили антимонопольщики, заказчик отклонит все заявки от других поставщиков, в которых написание МНН будет хоть немного отличаться от выбранного из каталога, – даже если их предложение по цене будет выгоднее. «Так заказчик ограничит конкуренцию, но формально сделает все по правилам – воспользуется каталогом ИАС», – отметила заместитель начальника Управления контроля социальной сферой и торговлей ФАС Надежда Шаравская.

Насколько именно вырастут цены на препараты из-за несовершенства ГРЛС, в ФАС не уточнили. По оценке экспертов, лекарства могут подорожать на треть. Гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что в прошлом году государство на закупку, например, антибиотика амоксициллина+клавулановая кислота потратило 454 млн рублей. Но, в случае, если все заказчики воспользуются недостатком новой системы учета и закупят самый дорогой бренд с таким действующим веществом, препарат обойдется государству в 1,5 млрд рублей – втрое дороже. В целом, по его мнению, если проблемы с работой ГРЛС и ИАС до нового года не будут устранены, государство будет тратить на лекарства примерно на 30% больше.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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