Цены на нефть приблизились к $65 на аресте саудовских принцев, рубль растет

Стоимость североморской нефтяной смеси Brent впервые с июня 2015 года поднялась выше $64 за баррель и приближается к отметке $65, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures. По состоянию на 11:53 мск, цена январских фьючерсов на Brent составила $64,59 за баррель. Декабрьские фьючерсы на легкую американскую нефть WTI подорожали до $57,66 за баррель. Накануне стоимость барреля Brent достигла двухлетнего максимума, поднявшись до $62,87.

Нефть взлетела в цене на фоне масштабных арестов принцев и высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции. Это королевство является одним из крупнейших производителей нефти в мире и самым влиятельным членом ОПЕК. За первые сутки работы антикоррупционного комитета, созданного королем Салманом Бен Абдель Азиз аль-Саудом 5 ноября, были задержаны 11 принцев, 4 министра и 38 экс-министров, их заместителей и бизнесменов. Им предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег. Среди задержанных – один из богатейших людей Ближнего Востока, принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, возглавлявший прежде минфин страны. Сырьевые аналитики объясняют политическую реформу саудовских властей попыткой наследного принца Мухаммеда ибн Салмана консолидировать власть. При этом эксперты не ожидают резкого изменения политики по сокращению добычи нефти, так как наследный принц выступает за продление соглашение об ограничении нефтедобычи и проведение IPO Saudi Aramco.

Аналитики также связывают подорожание «черного золота» с ростом мирового спроса на нефть на фоне увеличения промышленного производства и улучшением экономической ситуации в странах, которые потребляют много углеводородов, добавляет RNS.

Кроме того, нефтяные котировки поддерживают сигналы об ослаблении добычи в США, отметил главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. В минувшую пятницу Baker Hughes обнародовала данные о сокращении числа действующих нефтедобывающих установок в Штатах за прошедшую неделю на 8 единиц – до 729 установок. «Избытка нефти больше нет, и ситуация в плане поставок становится все более сложной. Это создало почву для ралли», – цитирует эксперта «Интерфакс».

На прошлой неделе нефть дорожала до $62 и выше на ожиданиях, что государства ОПЕК+ продлят срок действия соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

На фоне мощного роста нефтяных цен российский рубль укрепляет позиции на торгах на Московской бирже. Курс доллара на открытии торгов снижался на 74 копеек – до 58,34 рубля, курс евро потерял 94 копейки, упав до 67,66 рубля. По состоянию на 11:24 мск, валюта отыграла часть потерь: «американец» повысился до 58,56 рубля, евро – до 67,83 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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