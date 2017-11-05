Борьба с коррупцией: в Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи

Власти Саудовской Аравии объявили о начале масштабной кампании по борьбе с коррупцией и создали специальный комитет, который, по данным источников Al Arabiya, уже задержал 11 эмиров королевской семьи и четырех министров. Указ о борьбе с коррупцией создал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщает официальное новостное агентство королевства Saudi Press Agency со ссылкой на слова главы государства.

По словам саудовского монарха, в высших правительственных кругах нашли людей, «которые ставят свои личные интересы выше общественных», для того чтобы незаконным образом обогащаться. В связи с этим, добавил он, в королевстве проведут «серию кампаний по задержанию обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью». Также отмечается, что в новом указе значится пять положений, в числе которых формирование верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца, пресечение коррупционных преступлений, задержание и арест подозреваемых.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники уточняет, что в соответствии с этим указом сотрудники нового комитета задержали 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров. По неподтвержденным данным, в списке обвиняемых саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд, отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адель Факих и бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает РБК.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 05.11.17

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