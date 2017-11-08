Власти Саудовской Аравии конфискуют у коррупционеров $800 млрд

Власти Саудовской Аравии намерены конфисковать у представителей в высших эшелонов власти страны, в том числе и принцев, активы и финансовые средства на общую сумму около 800 млрд долларов в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как писал «Новый День», в минувшее воскресенье в стране состоялись аресты десятков влиятельных фигур, в том числе 11 наследных принцев, 38 бывших министров, нескольких действующих, а также высокопоставленных военных и видных бизнесменов. Центробанк Саудовской Аравии распорядился заморозить их счета. Среди задержанных оказался мультимиллионер принц Аль-Валид бен Талал – один из самых богатых людей в мире.

Издание сообщает, что конфискованные у подозреваемых в коррупции чиновников активы станут собственностью государства. Но вернуть средства будет затруднительно, так как значительная их часть находится за границей. «Однако даже часть этой суммы может поправить финансы Саудовской Аравии. Продолжительный период низких цен на нефть вынудил правительство занимать средства на международном рынке ценных бумаг, а также использовать средства из золотовалютного резерва страны», – говорится в публикации газеты.

Напомним, что 4 ноября король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией. Комитету предоставлено право проведения расследований, арестов, введения запрета на поездки, замораживания банковских активов и осуществления других действий в рамках борьбы с коррупционными схемами и их участниками. Антикоррупционную структуру возглавил наследный принц Мухаммад Бен Салман.

Эр-Рияд, Иван Гридин

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