Госдуме предложили признать McDonald's и KFC иноагентами

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил присвоить статус иностранного агента McDonald's, KFC и другие иностранные сети фастфуда на территории страны. Кроме того народный избранник считает необходимым маркировать рекламу продукции этих заведений как «продукцию иностранного агента». Инициатива направлена главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову.

Депутат считает, что рестораны фастфуда и их «агрессивная реклама» прививают чуждый россиянам образ жизни и несвойственные нашей культуре ценности, а популярность традиционной кухни снижается изо дня в день,пишет RT. «Идеология фастфуда – борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням лёгких, сердца, почек, печени и ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», – пояснил Чернышов.

Народный избранник уверен, что всё это наносит реальный ущерб нации. «В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами и усилить в отношении подобных заведений проверки их продукции. Также я уверен, что все рекламные сообщения и баннеры подобных заведений должны иметь маркировку «продукция иностранного агента», – подчеркнул депутат.

Как писал «Новый День», ранее в рамках стратегии здорового образа жизни населения, рассчитанной до 2025 года, Министерство здравоохранения РФ предложило ограничить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров. По мнению специалистов Минздрава, чрезмерное употребление этих веществ является причиной возникновения ряда хронических заболеваний, а также роста ожирения населения. Как результат, государство несет большие экономические потери, обусловленные затратами на оказание медицинской помощи гражданам, а также теряет трудовые ресурсы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.17

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