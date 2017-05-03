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Экономика

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Публикации за 03.05.17

Реклама фастфуда не уйдет с ТВ и билбордов / В Минкомсвязи отклонили инициативу Минздрава

Реклама фастфуда не уйдет с ТВ и билбордов В Минкомсвязи отклонили инициативу Минздрава

В Министерстве связи и массовых коммуникаций России не поддержали идею Минздрава ограничить рекламу фастфуда и газировки. Об этом сообщил замминистра Алексей Волин.

По его словам, власти не должны думать за потребителей. «Люди являются вменяемыми существами, которые сами в состоянии решать, что им когда есть», – заявил Волин.

Кроме того, чиновник отметил, что реклама продуктов, которые способствуют ожирению, может транслироваться на телевидении в любое время, пишет RT.

Ранее в рамках стратегии здорового образа жизни населения, рассчитанной до 2025 года, Министерство здравоохранения РФ предложило ограничить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров. По мнению специалистов Минздрава, чрезмерное употребление этих веществ является причиной возникновения ряда хронических заболеваний, а также роста ожирения населения. Как результат, государство несет большие экономические потери, обусловленные затратами на оказание медицинской помощи гражданам, а также теряет трудовые ресурсы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.05.17

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