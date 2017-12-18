Россия потратит на перевооружение армии почти 20 трлн рублей за 10 лет

На рассмотрение президенту РФ направлен финальный вариант государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы. В общей сложности за 10 лет на перевооружение армии и флота будет направлено около 19 трлн рублей, еще 1 трлн рублей военные получат на строительство инфраструктуры для размещения вооружений и техники. Ожидается, что Владимир Путин подпишет документ на этой неделе.

Официально о принятии ГПВ-2027 может быть объявлено на итоговой коллегии Минобороны РФ, которая запланирована на 22 декабря, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Оборонное ведомство получит на перевооружение больше всех, согласно новой программе каждый вид и род войск получит примерно одинаковое количество средств. Еще более 3 трлн рублей направят в МВД, ФСБ, СВР и Росгвардию.

ГПВ-2027 разрабатывали на протяжении трех лет, планировалось, что она будет принята в 2016 году, однако Путин отложил решение на два года из-за нестабильной экономической ситуации. По словам собеседника издания, положение российской экономики лучше не стало, однако политическая обстановка диктует свои условия.

В приоритете в новой программе значатся системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, оружие на «новых физических принципах» (гиперзвук) и развитие сил общего назначения. Сухопутные войска были недофинансированы в последнее время, стало ясно, что без модернизации вооружений и техники ВДВ воевать будет гораздо сложнее. Потому сухопутные войска получат новые войсковые системы ПВО, танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг». Планируется адаптировать вооружение к арктическим условиям, а именно, зенитную ракетную систему С-300В4 и комплекс «Тор-М2». Военные получат комплекты боевой экипировки «Ратник», оптимизированные под требования ВДВ, а также продолжат совершенствовать систему управления тактическим звеном.

В 2018-2027 годах пройдут закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей, в частности, речь идет о новых стратегических твердотопливных комплексах РС-26 «Рубеж» и тяжелых жидкостных РС-28 «Сармат».

Авиация пополнится многофункциональными истребителями Су-30СМ и Су-35, фронтовыми бомбардировщиками Су-34, перспективными комплексами фронтовой авиации Су-57, 24 истребителями МиГ-35. Также будет приобретена партия стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Продолжится научно-исследовательская работа по авиационному комплексу дальней авиации и разработка самолета с вертикальным взлетом. Вертолетов будет закупаться меньше, однако ВКС получат серию зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» и комплексов «Бук-М3», беспилотников и новую систему космической оптико-электронной разведки «Раздан».

Планируется обновление и вооружений ВМФ. Речь идет о строительстве атомного стратегического ракетоносца проекта 955Б «Борей-Б», береговых ракетных комплексов, а также развитии группировки кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами. В госпрограмме есть планы о закупке дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски», судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.17

Налоговая устроила охоту на богачей-неплательщиков. / Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг СКБ-банка. / Петухово и Катайск будут продвигать в список территорий опережающего развития. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»