Минобороны РФ приступает к утилизации межконтинентальных ракет «Сатана»

Минобороны РФ в ближайшее время приступит к утилизации самых тяжелых в мире межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (по западной классификации – «Сатана»). Им на смену придут МБР «Сармат», рассказал в интервью газете «Красная звезда» заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.

«На вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана «Воевода». Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету», – сказал он.

Отметим, что ракетный комплекс «Воевода» с ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов и по сегодняшний день остается самой мощной МБР, которая эффективна в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

Говоря о перспективах «Сармата», Борисов отметил, что российская промышленность готова к производству необходимого для российской армии количества этих ракет. «Касательно готовности этого комплекса могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать министерство обороны», – сказал он.

Как писал «Новый День», президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ 1 марта представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.03.18

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