Минобороны отчиталось об успешном пуске сверхзвукового «Кинжала»

В России состоялся успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» – нового российского высокоточного оружия. Видео пуска опубликовало Минобороны РФ. «Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в заданном районе», – сообщили в военном ведомстве.

«Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», – говорится в сообщении военного ведомства РФ. Как передает «Интерфакс», в Минобороны РФ заявили: «В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал»».

О существовании комплекса «Кинжал», как одном из видов новейшего вооружения рассказал президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному Собранию РФ. По его словам, «Кинжал» был поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе 1 декабря 2017 года. Он рассказал, что благодаря уникальным летно-техническим характеристикам высокоскоростного самолета-носителя ракету в точку сбросам можно доставить за считанные минуты, а сама ракета, летит к цели на скорости 10 мах и способна маневрировать на всех участках траектории.

По словам российского лидера, это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боевые заряды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.18

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