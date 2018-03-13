«Песец», «Нежданчик», «Кракен» и другие. Минобороны опубликовало лучшие названия для новейшего оружия

На сайте Минобороны стартовал финальный этап по выбору названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата. Пользователей есть возможность сделать выбор среди 50 наиболее популярных предложений, отметили в Минобороны.

Несмотря на то, что голосование стартовало совсем недавно, оно вызвало большой интерес у россиян. В связи с этим удалось определить основные предпочтения пользователей. Так, среди названий для боевого лазерного комплекса лидируют «Зайчик», «Луч», «Око», «Багира» и «Страж».

Наиболее популярными названиями для новейшей крылатой ракеты с ядерной установкой оказались названия «Нежданчик», «Песец», «Альбатрос», «Алёнушка» и «Ласточка», а для подводного беспилотника – «Посейдон», «Язь», «Байкал», «Аврора» и «Кракен».

Как писал «Новый День», специальный сервис для приема предложений с названиями был запущен на официальном сайте оборонного ведомства 1 марта. За неполных две недели его посетили более 870 тысяч пользователей, около трети из них – иностранцы. Они предложили более 245 тысяч вариантов, из которых сотрудники Минобороны отобрали по 50 самых популярных для каждого из новейших образцов вооружений. Голосование продлится до 16 марта.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.18

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