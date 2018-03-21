США признали бесполезность системы ПРО в случае войны с Россией

Америке нечем ответить на российское гиперзвуковое оружие. Такое заявление сделал председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на слушании в комитете американского сената по вооруженным силам.

По словам генерала, у США отсутствуют средства защиты непосредственно от сверхзвукового оружия. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», – приводит Business Insider слова Хайтена. Командующий также отметил, что единственной защитой США от подобного вида вооружений является «угроза ядерного возмездия», передает РИА «Новости». «Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», – подчеркнул Хайтен.

Как писал «Новый День», 1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.

В частности, он рассказал и о системе «Авангард», ракеты которой способны лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.03.18

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