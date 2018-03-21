российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 марта 2018, 09:44 мск

В мире

США признали бесполезность системы ПРО в случае войны с Россией

Фото: Минобороны РФ

Америке нечем ответить на российское гиперзвуковое оружие. Такое заявление сделал председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на слушании в комитете американского сената по вооруженным силам.

По словам генерала, у США отсутствуют средства защиты непосредственно от сверхзвукового оружия. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», – приводит Business Insider слова Хайтена. Командующий также отметил, что единственной защитой США от подобного вида вооружений является «угроза ядерного возмездия», передает РИА «Новости». «Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», – подчеркнул Хайтен.

Как писал «Новый День», 1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.

В частности, он рассказал и о системе «Авангард», ракеты которой способны лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.03.18

Разрядка близко? Трамп позвонил Путину и поздравил с победой на выборах. Президенты РФ и США договорились о скорой встрече. / В американской школе открыта стрельба: много пострадавших. / Кишинев не решился на обострение: посол Молдавии вернется в Россию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Песец», «Нежданчик», «Кракен» и другие. Минобороны опубликовало лучшие названия для новейшего оружия

Россия ответит США в случае ракетно-бомбового удара по Дамаску

Метки / США

Разрядка близко? Трамп позвонил Путину и поздравил с победой на выборах

В американской школе открыта стрельба: много пострадавших

Эрдоган: США поставили для боевиков в Сирии тысячи контейнеров с оружием

В Техасе взорвалась посылка, начиненная гвоздями и шрапнелью

Полицейские не нашли вины беспилотника Uber в смерти велосипедистки

Из вещества, за открытие которого россияне получили «нобелевку», сделали краску для волос

Техасский город Остин терроризирует неизвестный подрывник

Американцы хотят опылять цветы робопчелами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Технологии, США,

Новости партнеров