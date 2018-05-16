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NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 16:07 мск

Новости Технологии

Американцы трепещут перед российской ядерной ракетой «Авангард»

Фото: Минобороны РФ

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», способный нести ядерный боезаряд, будет готов к серийному производству и поставке на вооружение армии РФ уже к 2020 году. Такие сроки называет американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американских разведслужб.

По данным американского СМИ, на сегодняшний день США не способны отразить удар новейшей российской ракеты, а имеющиеся на их вооружении технологии не позволят создать подобный комплекс в ближайшей перспективе. CNBC также сообщает, что ракета «Авангард» была, по меньшей мере, дважды успешно испытана еще в 2016 году. Третье испытание (октябрь 2017 года) якобы было провалено – ракета не достигла заданной цели.

Как писал «Новый День», комплекс «Авангард» был презентован российским лидером Владимиром Путиным 1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию. В частности, президент рассказал, что ракеты этой системы способны лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

Уже вскоре после презентации эксперты высказывали мнения, что появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО. В частности, генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что «Авангард» летит в атмосфере на высоте нескольких десятков километров, а не по баллистической траектории, что позволяет ей обходить зоны обнаружения и поражения средствами ПРО, напоминает РБК. Он также подтвердил, что испытания «Авангарда» успешно завершены. Замглавы Минобороны Юрий Борисов 12 марта сообщал, что оборонное ведомство подписало контракт на серийное производство «Авангарда».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.05.18

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