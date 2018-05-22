Американское СМИ сообщило о провале испытаний новейших российских ракет

Все испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были провалены, заявил CNBC со ссылкой на доклад американских разведчиков. При этом телеканал отметил, что новейшая сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, проходит испытания успешно, а Пентагон не может ничего противопоставить ей.

«Самый продолжительный испытательный полет ракеты с ядерной установкой длился более двух минут, за которые она преодолела более 35 километров, после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на восемь километров», – утверждает телеканал. Также отмечается, что испытания проходили с ноября 2017 по февраль 2018 года.

CNBC со ссылкой на источники, близкие к разведывательному ведомству, утверждает, что разработка ракеты началась в 2000-х годах. На стартовом этапе ракета использует углеводородное топливо, после чего в полете запускается ядерная энергоустановка, чего не происходило во время испытаний.

Что касается сверхзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд, она испытывалась трижды, передает телеканал. Два старта в 2016 году прошли успешно, третий в 2017 году – неудачно: ракета якобы разбилась через несколько секунд после старта. Ее четвертый пуск намечен на лето 2018 года, утверждает канал.

О разработке новых типов ракет и других видов вооружений ранее заявлял президент России Владимир Путин. Как писал «Новый День», первого марта в послании Федеральному Собранию РФ он представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.

В частности, он рассказал и о системе «Авангард», ракеты которой способны лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

В ответ на это президент США Дональд Трамп сообщил о планах Вашинтона создать космические войска. По словам Трампа, его новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боевых действий, как земля, воздух и вода. Американский лидер напомнил, что ранее он говорил о необходимости создания космических сил как отдельного рода войск. «Я тогда не был вполне серьезен, но теперь думаю, что это отличная идея. Мы создадим космические войска», – сказал Трамп. В феврале глава штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн допускал возможность войны в космосе в ближайшие несколько лет.

Речь Трампа прокомментировал вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Facebook. По его словам, если заявление американского президента «означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в свою очередь, заявил, что слова Трампа можно рассматривать как «очередной виток гонки вооружений» и доказательство агрессии США и НАТО. Однако, отметил он, Россия сможет защитить свои границы и граждан в случае космической угрозы со стороны Штатов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.05.18

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