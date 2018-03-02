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Пятница, 2 марта 2018, 14:48 мск

Политика

«Пальмира», «Сокира», «Песец», «Русалка»: россияне выбирают названия нового ядерного оружия

Скриншот видео mil.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на «военную» часть послания Владимира Путина Федеральному собранию, предложив свой вариант названия для новой российской межконтинентальной крылатой ракеты.

Накануне Владимир Путин в своем выступлении рассказал о новейшем российском вооружении. Глава государства предложил россиянам самим дать названия для трех безымянных комплексов вооружения – межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой, беспилотной подлодки для перевозки, в том числе, ядерных зарядов и боевого лазерного комплекса. Для этого на сайте Минобороны открыли голосование, где интернет-пользователи могут оставить свои варианты.

Кадыров предложил назвать новую крылатую ракету «Пальмира» в честь погибших в Сирии военнослужащих – пилота Су-25, Героя России Романа Филиппова, подорвавшего себя гранатой после окружения боевиками, старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, вызвавшего огонь на себя, и подполковника Олега Пешкова, чей самолет сбили ВВС Турции. По его словам, они и другие российские солдаты являются героями России, которые старались сохранить мир, сохранить чудо.

«Чудо» – один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире – стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ. Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют «Северной Пальмирой». На мой взгляд, название «Пальмира» для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Отметим, что еще до объявления конкурса на сайте Минобороны, политики и обычные пользователи соцсетей начали активно предлагать названия новым видам оружия. От шутливых идей не удержались высокопоставленные чиновники и депутаты.

Так, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев придумал для крылатой ракеты название «Голубь мира». Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров предложил два варианта: «Американская мечта» и «Песец». «Второе связано с широко известным пушным зверем. Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание», – сказал он (цитата по «Ъ»).

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев предложил назвать ракету «Тишиной»: «Чтобы в мире было тихо и спокойно», сообщало РИА «Новости».

Помощник президента РФ Владислав Сурков предложил назвать ракету «Гиви», потому что «есть такой герой Донбасса». Позывной «Гиви» был у командира одного из подразделений ополчения ДНР Михаила Толстых. Он погиб в феврале прошлого года во время теракта.

Интернет-пользователи в комментариях в Facebook Минобороны перечисляют следующие названия: «Кувшинка», «Северное сияние», «Добрыня», «Шептун», «Чебурашка», «Светлячок», «Беркут», «Русалка», «Карасик», «Сокира», «Поле чудес», «Умиротворение», «Осиновый кол» и пр. Некоторые комментаторы предлагают назвать новое оружие «Медицина», «Школа», «Образование», «Пенсии», заявляя, что денег на эти сферы не останется, поскольку все средства будут направлены на доработку и производство новых вооружений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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