Кремль: Россия не может противостоять некоторым видам оружия других стран

Новейшее оружие российской армии, о котором рассказал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, нельзя считать началом гонки вооружений. У других государств также есть оружие, которому Россия не может противостоять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

1 марта Путин презентовал тяжелую межконтинентальную ракету «Сармат», подводный беспилотник, лазерное оружие и другие системы, которым, по словам главы государства, в мире нет аналогов. Песков отметил, что заявление президента нельзя считать началом гонки вооружений, так как это ответные действия на слом Соединенными Штатами договора по ПРО, передает «Интерфакс».

Россия таким образом ответила и на «активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь, очевидно, в перспективе была способна нарушить стратегический паритет, ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации», сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва категорически отрицает любые обвинения в нарушении каких-либо международных договоренностей по разоружению и контролю над вооружениями. Сдерживающий элемент ядерной триады с точки зрения международной стабильности и безопасности хорошо известен и принимается всеми.

При этом новые виды оружия, по словам пресс-секретаря, не нарушают существующего стратегического паритета. «У другой стороны также есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. В этом и паритет, что является залогом того, что это оружие не будет применяться», – сказал Песков.

Причины для применения ядерного оружия четко прописаны в доктрине РФ. Среди них атака на Россию со стороны другой ядерной державы или же нападение с помощью обычных видов вооружения таким образом, что это угрожает самому существованию Российского государства.

Кроме того, Россия может поддержать в случае нападения страны – члены ОДКБ и других союзников. Отвечая на уточняющий вопрос, входит ли Сирия в число таких союзников, Песков ответил: «Насколько мне известно, у России и Сирии нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.18

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