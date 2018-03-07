Путин озвучил условие применения Россией ядерного оружия. «Надеюсь, до этого не дойдет»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие лишь в ответ на ракетное нападение. Также глава российского государства в очередной раз заявил, что российских войск в Донбассе нет. Западные санкции президент объяснил попыткой сдержать рост обороноспособности страны.

«Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали и за рубежом. Наши планы применения (ядерного оружия – прим. ред.), надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения – это так называемый ответный, встречный удар», – заявил Путин в интервью журналисту Владимиру Соловьеву документальном фильме «Миропорядок 2018» (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»).

Глава государства уточнил, что речь о применении ядерного оружия может идти лишь в том случае, если «системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию РФ».

«Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить», – подчеркнул он.

Президент добавил, что «для человечества это будет глобальная катастрофа, но.... хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?»

Касаясь темы конфликта на Украине, Путин вновь подтвердил, что российских войск там нет. Глава государства добавил, что оружия и военной техники вооружения там в большом количестве: «Откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны».

Говоря о санкциях против России, Путин заявил, что введение Западом ограничительных мер было ожидаемо, и назвал санкционную политику США признаком слабости и проявлением некомпетентности. «Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать, так не бывает», – заявил президент.

«Просто всегда так было в истории нашего государства – как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так», – добавил он, заметив, что это также попытка сдержать рост обороноспособности РФ.

По словам главы государства, у него не было ни толики сомнения в том, что Россия избежит санкций после воссоединения с Крымом. Путин также признал, что Запад таким способом добивается своих целей в тактическом плане, но Россия «вдолгую», убежден он, все равно выиграет.

Также президент, комментируя воссоединение Крыма с Россией, заявил, что, вероятно, Москву сознательно подвели к такой черте, оказавшись на которой она должна была незамедлительно действовать. «Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро так решительно, если не сказать дерзко», – сказал президент.

Фильм «Миропорядок 2018» основан на нескольких интервью президента РФ журналисту Владимиру Соловьеву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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