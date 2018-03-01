С Россией придется считаться. Путин рассказал о новейших ядерных вооружениях

Президент России Владимир Путин в ходе очередного послания Федеральному Собранию РФ отметил, что найти компромисс с США в вопросе размещения систем противоракетной обороны не удалось. «В какой-то момент мне показалось, что компромисс (по ПРО с США) может быть найден. Но нет», – заявил Путин, напомнив историю договора по ПРО. Российский лидер подчеркнул, что именно США отказались от сотрудничества и в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. Кроме того, добавил президент, «все договоренности по СНВ-3 (договор о сокращении наступательных вооружений – прим. ред.) постепенно девальвируются». Россия в ответ на это создает новое оружие.

По словам главы государства, в России идет активная фаза испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», которая заменит на дежурстве «Сатану» («Воеводу»). Новая 200-тонная МБР не имеет ограничений по дальности поражения цели, несет больше боеголовок, оснащена системами преодоления ПРО, в том числе радиоэлектронной борьбы. «Никакие системы ПРО, даже перспективные, ему не страшны», – заявил Путин. В этот момент на экранах демонстрировалась запись пуска новейшей российской ракеты.

Он также рассказал об успешных испытаниях беспилотной подлодки с компактной ядерной установкой и мощным ядерным зарядом. В этот момент присутствовавшим был продемонстрирован анимационный ролик, показавший поражение авианосной ударной группы и приморского города. Глава России заверил, что и это еще не все достижения в разработке новейших вооружений. Он заявил, что РФ получит межконтинентальные гиперзвуковые ракеты, выполняющие полет на скорости свыше 20 Махов с совершением маневров на траектории, что делает их неуязвимыми для систем ПРО противника. Такие разработки действительно не имеют аналогов в мире. «В 2004 году нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Она идет к цели как метеорит, как огненный шар. И при этом надежно управляется», – сказал Путин.

Помимо традиционных видов вооружений российские ученые достигли успехов и в налаживании производства перспективных. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», они поступили в войска, заверил президент, добавив, что не стал рассказывать обо всех отечественных разработках. При этом присутствовавшим было показано видео, на котором запечатлена лазерная установка наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой боевого лазера 20-30 см. «Я не обо всех наших разработках рассказал, но на сегодня – достаточно», – подчеркнул глава государства, напомнив, что все показанное новейшее оружие – это уже не советский задел.

Подытоживая сказанное, Путин выразил уверенность, что благодаря оборонно-промышленному комплексу «долговременное развитие России будет надежно защищено». По его словам, уже сегодня можно с полным основанием заявить, что в России создана современная компактная армия, сердцем которой является преданный офицерский корпус. Тем самым Владимир Путин совершенно четко дал понять, кому адресована военная часть послания – США. «Любое применение ядерного оружия против России и ее союзников будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Независимо от мощности заряда. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями», – предупредил Путин.

Он заверил, что при всем этом Россия заинтересована в сотрудничестве с США и Европой, «даже если наши позиции не совпадают». «Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно садиться за стол переговоров и вместе думать над новой системой развития цивилизации. Все эти предложения остаются в силе. Политика России никогда не будет опираться на мнение об исключительности», – сказал российский лидер.

По мнению президента холдинга «Минченко консалтинг», политолога Евгения Минченко, демонстрация видео с ракетным комплексом «Сармат» и заявление Путина о новых типах вооружений станут сенсацией для мировых СМИ, а остальное уйдёт на второй план. Американцы воспримут это как прямой вызов, полагает эксперт. «Только что Путин фактически пересмотрел ядерную доктрину РФ – заявил о возможности ядерного удара в ответ на применение ядерного оружия против России и ее союзников в любом масштабе», – написал политолог в своем телеграм-канале.

Москва, Иван Гридин

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