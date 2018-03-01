Москва пытается предотвратить войну, а не готовит ее: российские политики отреагировали на послание Путина

Россия не ввязывается в гонку вооружений, а своими разработками дает достойный ответ тем мировым державам, кто намерен масштабно наращивать военную мощь, заявляя о «российской угрозе», и тем самым пытается предотвратить большую войну. В таком ключе высказались министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Совета Федерация Валентина Матвиенко, комментируя презентованные президентом РФ Владимиром Путиным новые типы российских вооружений в послании парламенту.

Денис Мантуров отметил, что поставки в войска новейшего вооружения, упомянутого Путиным, учтены в госпрограмме вооружений до 2027 года. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что новые разработки военной техники финансируются в рамках действующей госпрограммы вооружения. «Все то, что было сегодня показано, было сделано за счет тех ресурсов, которые выделялись в предыдущие годы», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

«Россия разрабатывает новейшие вооружения в ответ на нарушение западными партнерами договоров. Не мы это начали», – цитирует РИАН Матвиенко. Она подчеркнула, что сегодня Россия способна ответить на любую угрозу.

С председателем СФ согласился сенатор Алексей Пушков. По его словам, демонстрация в ходе послания новейших вооружений не говорит о том, что Россия готовится к войне, это демонстрация возможного ответа. Пушков отметил, что как раз заявления о «враге России» и действия по размещению ПРО вблизи российских границ – это подготовка к войне.

«Что значит подготовка к войне? Когда американские руководители говорят, что Россия – это враг и противник США, маскируя это термином «ревизионистская держава», которую нужно остановить – это что, не подготовка к войне? Когда они публикуют новейшую военную доктрину, где расширяют возможности использования ядерного оружия – это не подготовка к войне? Когда они размещают системы ПРО сейчас уже в Польше и Румынии и на морских носителях, которые должны нейтрализовать российский ядерный потенциал, – это не подготовка к войне? Вот это все является подготовкой к войне», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Пушков подчеркнул, что «сегодня был показан лишь наш возможный ответ, и этот ответ предназначен лишь для того, чтобы предотвратить войну, а не готовить ее».

Как сообщал «Новый День», президент Владимир Путин в ходе послания констатировал, что найти компромисс с США в вопросе размещения систем противоракетной обороны не удалось, поскольку именно Вашингтон отказался от сотрудничества, и заявил о постепенной девальвации всех договоренностей по СНВ-3 (договор о сокращении наступательных вооружений – прим. ред.). Россия в ответ на это создает новое оружие, отметил глава государства. Он призвал США и их союзников сесть за стол переговоров: «Нужно вместе думать над новой системой развития цивилизации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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