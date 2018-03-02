Российский посол: США хотят выйти из ДРСМД, обвинив в его нарушении Москву

Вашингтон ожидаемо отреагировал на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства показал новейшее вооружение. США поспешили обвинить Россию в нарушении международных соглашений, в частности, Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы, вероятно, используют обвинения против России, чтобы выйти из ДРСМД так же, как раньше покинули Договор об ограничении систем противоракетной обороны.

Владимир Путин в своей речи ознакомил слушателей с некоторыми системами новейшей военной техники. По словам президента, растущая военная мощь России никому не угрожает, так как у Москвы не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях. Кроме того, глава государства подчеркнул, что все разработки производятся в рамках международных соглашений о сокращении вооружений.

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Россия, более десяти лет разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам. По словам американского дипломата, речь идет о ДРСМД, передает «Интерфакс».

Кроме того, Науэрт сообщила, что в Госдепартаменте с интересом смотрели выступление российского президента. «Я хочу прояснить, и мы уже говорили об этом, мы не собираемся реагировать на каждое слово и каждую идею, которую выражают мировые лидеры. Однако было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США, это то, что нам не понравилось. Мы не считаем, что это – ответственное поведение международного игрока», – заявила представитель Госдепа.

Посол РФ в США Анатолий Антонов упрекнул Вашингтон в плохом владении существом вопроса. «В послании Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД, – заявил дипломат. – Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами».

В то же время Антонов отметил, что «есть серьезные озабоченности по выполнению условий договора со стороны США». Так американские военные используют ракеты-мишени в рамках испытаний системы ПРО, разрабатывают ударные беспилотники, а также развертывают на базах ПРО в Европе универсальные пусковые установки, которые позволяют запускать крылатые ракеты на расстояние, запрещенное ДРСМД.

«Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», – заключил посол.

Стоит отметить, что этот момент также озвучил Путин. Он уточнил, что найти компромисс с США в вопросе размещения систем противоракетной обороны не удалось. Российский лидер подчеркнул, что именно США отказались от сотрудничества и в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. Кроме того, добавил президент, «все договоренности по СНВ-3 (договор о сокращении наступательных вооружений – прим. ред.) постепенно девальвируются». Россия в ответ на это создает новое оружие.

Между тем, в Пентагоне не удивились презентации российского оружия. «Мы не удивлены этому заявлению. И американский народ может быть спокоен: мы полностью подготовлены», – сказала представитель Министерства обороны США Дана Уайт. Она подчеркнула, что американская ПРО не направлена против России, а касается «государств-изгоев». «Нам нужно гарантировать, что у нас есть надежные ядерные средства сдерживания, и мы готовы защищать наш народ, чего бы это ни стоило», – заключила Уайт.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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