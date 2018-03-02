Пентагон пожаловался на нехватку средств на радары и гиперракеты

Пентагон заявил, что США испытывает нехватку наземных систем обнаружения, поэтому нужно выделить «всего» несколько миллиардов долларов на создание орбитального радара базирования для противостояния сверхзвуковому оружию. Такое заявление сделал начальник Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, пишет Defense One.

По словам генерала, США уже давно имеют технологии создания радара, но Пентагон предпочитает вкладывать средства в защиту от баллистических ракет. «Мы все никак не можем начать это (размещение орбитальных радаров – прим. ред.) Вместо этого военные строят архитектуру, направленную в первую очередь против баллистических угроз», – заявил Хайтен.

На слабое финансирование пожаловался и руководитель Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) Стивен Уокер. По его словам, Вашингтон выделяет недостаточно средств на создание гиперзвуковых ракет. По словам Уолкера, в новом оборонном бюджете США фигурируют крупные суммы, но они были выделены в основном на увеличение числа летных испытаний и создание рабочих прототипов. «Нам нужны долларовые вливания в инфраструктуру, чтобы создать гиперзвуковые ракеты», – цитирует Стивена Уокера портал Foreign policy.

Вчера, 1 марта, президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию рассказал о новейших отечественных разработках в области вооружений, в том числе о принятии на опытно-боевое дежурство высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». США поспешили обвинить Россию в нарушении международных соглашений, в частности, Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы, вероятно, используют обвинения против России, чтобы выйти из ДРСМД так же, как раньше покинули Договор об ограничении систем противоракетной обороны.

Антонов упрекнул Вашингтон в плохом владении существом вопроса. «В послании Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД, – заявил дипломат. – Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами».

В то же время Антонов отметил, что «есть серьезные озабоченности по выполнению условий договора со стороны США». «Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», – заключил посол.

Стоит отметить, что этот момент также озвучил Путин. Он уточнил, что найти компромисс с США в вопросе размещения систем противоракетной обороны не удалось. Российский лидер подчеркнул, что именно США отказались от сотрудничества и в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. Кроме того, добавил президент, «все договоренности по СНВ-3 (договор о сокращении наступательных вооружений – прим. ред.) постепенно девальвируются». Россия в ответ на это создает новое оружие.

Между тем, в Пентагоне не удивились презентации российского оружия. «Мы не удивлены этому заявлению. И американский народ может быть спокоен: мы полностью подготовлены», – сказала представитель Министерства обороны США Дана Уайт. Она подчеркнула, что американская ПРО не направлена против России, а касается «государств-изгоев». «Нам нужно гарантировать, что у нас есть надежные ядерные средства сдерживания, и мы готовы защищать наш народ, чего бы это ни стоило», – заключила Уайт.

Отметим, что бюджет США на 2019 финансовый год предусматривает увеличение расходов Пентагона – и без того крупнейшие среди оборонных ведомств мира – еще на 13%, до $686 млрд. Из документа следует, что $250 млн может быть выделено на «помощь Украине в укреплении суверенитета», а $6,3 млрд – на сдерживание России в Европе, пишет «Коммерсантъ».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.03.18

Канада вслед за ЕС возмутилась введением США пошлин на металлы. / В Баку в пожаре в наркодиспансере погибли десятки человек. / Главного фигуранта «кокаинового дела» задержали в Берлине. Полиция готовит арест Ковальчука. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»