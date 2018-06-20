Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию второй раз за год

Президент РФ Владимир Путин может второй раз за год обратиться с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент может выступить перед законодателями как до конца текущего года, так в и 2019 году: «И то, и другое возможно» (цитата по «Известиям»). Песков отметил, в Кремле рассматриваются оба варианта.

Напомним, в последний раз Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 1 марта, за 2,5 недели до президентских выборов. Мероприятие было перенесено с 2017 года. В своей речи президент, среди прочего, рассказал о новейших видах российского оружия, в том числе ядерного, которые ранее были засекречены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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