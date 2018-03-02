Журналисты США поставили на место представителя Госдепа за хамство к россиянам

Журналисты американских СМИ в ходе брифинга в Госдепе заступились за российских коллег, на вопросы которых в хамской манере отказалась отвечать официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт, обвинив их в работе на Кремль.

Во время брифинга российский журналист Александр Христенко («Россия 1») поинтересовался у Нойерт, рассматривают ли США возможность продолжения переговоров с Россией по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после вчерашнего выступления президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он презентовал новейшие виды стратегических вооружений.

В ответ Нойерт заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что правительство России показало видео, где «оно атакует США».

«Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. Этим и ограничусь», – заявила она, отказавшись отвечать на вопрос Христенко (цитата по РИА «Новости»).

Когда корреспондент российского Первого канала возразила, что на видео не изображена ракетная атака на Штаты, Нойерт ответила: «А, вы тоже из России? Достаточно сказано, едем дальше», отметив, что российские телеканалы финансируются кабмином РФ.

В ответ американские журналисты возразили, что журналисты не являются российскими чиновниками и всего лишь задают вопросы, а телеканалы финансируются высшими властными структурами не только в России. Науэрт на это повторила тезис о том, что российские СМИ «финансируются и получают указания от российского правительства». «Поэтому у меня нет большой терпимости к…», – сказала она.

В результате в зале началась словесная перепалка, и один из самых авторитетных американских журналистов Мэтт Ли, представляющий агентство AP, повторил вопрос российского коллеги. Он указал на то, что на ролике не видно попадания ракет именно на территорию США. «Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель», – ответила Науэрт.

Стоит отметить, что представители Госдепа США регулярно в резкой форме нападают на российских журналистов, обвиняя их в работе на правительство России.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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