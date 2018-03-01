Путин назвал главного врага России: «Нужно собрать все силы в кулак ради выживания»

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что для динамичного развития России необходим «решительный прорыв» в «сбережении народа России» и «благополучии граждан». По его мнению, этого можно достичь исключительно за счет технологической революции. «Как ответим на ее вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны», – подчеркнул глава государства. При этом он предостерег от самоуспокоения: «Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни... Но устойчивость – основа, но не гарантия дальнейшего развития».

Путин заявил, что «тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед», а «тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнет, утопит». Более того, предупредил он, технологическое отставание в итоге может привести к потери суверенитета.

Президент также обратил внимание на необходимость большей свободы во всех сферах для того, чтобы идти вперед: «Мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам».

«Нужно отсечь все, что тормозит наше движение… собрать все силы в кулак», – заключил он, подчеркнув, что «именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг».

Путин назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение уровня бедности в 2 раза за 6 лет. По его словам, сегодня с бедностью сталкиваются 20 миллионов россиян. «Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно», – отметил он. По его словам, в десятилетней перспективе необходимо перейти к росту доходов граждан.

Президент также заявил, что Россия должна закрепиться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить внутренний валовый продукт (ВВП) в полтора раза к середине 2020-х годов. Он подчеркнул, что эта задача является трудной и амбициозной, но выразил уверенность, что она решаема.

В своем послании парламенту Путин также заявил, что к концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет – это уровень Японии, Франции и Германии. По его словам, Россия будет стремиться к тому, чтобы войти в «клуб 80+». При этом, отметил глава государства, старость должна быть продуктивной и качественной, когда «человека не ограничивают, не сковывают болезни».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что идеи, изложенные в послании, станут предвыборной программы Путина, баллотирующегося на четвертый срок. Борьбу с бедностью источники в Кремле называли одной из ее главных тем.

Москва, служба информации РИА «Новый Регион»

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