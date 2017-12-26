В 2017 году Счетная палата РФ выявила нарушений на 1,9 трлн рублей

По итогам минувшего года Счетная палата (СП) обнаружила более 6,5 тысяч нарушений на общую сумму 1,9 трлн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Причины нарушений, как и в прошлом году, в основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами», – отметила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Чаще всего нарушения обнаруживали при осуществлении госзакупок – 2,3 тысячи на сумму более 118,7 млрд рублей, при формировании и исполнении бюджетов – более 2 тысяч на сумму около 600 млрд рублей, при составлении бюджетной отчетности и ведении бухучета – 586 на сумму 813,5 млрд рублей.

В результате деятельности инспекторов СП в бюджетную систему было возращено 18,8 млрд рублей.

В этом году специалистами СП возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, из числа которых к настоящему моменту судами рассмотрено 267 дел. Отмечается, что отдельные должностные лица привлекались к административной ответственности неоднократно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.12.17

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