Счетная палата выявила нарушений в оборонной и космической отраслях на 1,3 трлн рублей

Специалисты Счетной палаты (СП) подготовили ежегодный доклад, в котором говорится о выявленных нарушениях в бюджетной системе. Оказалось, что самые масштабные нарушения при расходовании казенных денег допускаются в оборонной и космической отраслях.

В целом объем выявленных аудиторами нарушений в два раза превысил показатель 2016 года, указывается в отчете СП. В 2017 году государственный аудит обнаружил 6,5 тысяч нарушений на сумму 1,87 трлн рублей. Для сравнения в 2016 году – 3,8 тысяч на сумму 965,8 млрд рублей.

Около 40 млрд рублей имеют «признаки нецелевого или неэффективного использования», за этим может стоять коррупция или хищения. Нарушения на 813,6 млрд рублей связаны с ошибками в ведении бухгалтерской отчетности, 599 млн рублей – с формированием и исполнением бюджетов, 118,4 млн рублей – с госзакупками.

Что касается отраслей, большинство нарушений допускаются в космической промышленности и оборонном секторе. Нарушения при расходовании средств на национальную оборону в 2017 году составили в общей сложности 544,5 млрд рублей.

В деятельности, связанной с космосом, установлен 151 факт нарушений на сумму 785,5 млрд рублей. Основная часть проблем здесь связана с упразднением Федерального космического агентства, при передаче имущества Роскосмосу были допущены нарушения на общую сумму 627,4 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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