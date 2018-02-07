Счетная палата и Госдума обрушились с критикой на правительство РФ

Счетная палата обрушилась с критикой на программу министерства экономического развития РФ по поддержке малого предпринимательства. Как заявила заместитель ведомства Вера Чистова, этот проект охватывает небольшое число предприятий, при этом вопросы вызывает и то, каким образом эта помощь распределяется.

«Экономическое развитие, инновационная экономика» по-прежнему охватывает слишком малый процент малых предприятий, в 2016 году 1%, а в 2015 году было 4%. К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки», – цитирует выступление Чистовой на заседании Госдумы «Интерфакс».

Зампред Счетной палаты обратила внимание, что финансовая поддержка оказывается одним и тем же предпринимателям и их круг «практически не расширяется.

«Например, предоставление финансовой поддержки 4 обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, 22 малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи», – констатировала она.

В этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что соответствующая информация должна быть направлена в правоохранительные органы для проверки.

«Прозвучавшая информация, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того в четырех из них один учредитель, хотелось бы чтобы также было с вашей стороны (министра) разъяснено почему такое происходит. Мы оставляем за собой право, и такие полномочия есть у профильного комитета, направить озвученную информацию в правоохранительные органы», – сказал Володин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.02.18

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