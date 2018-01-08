Россия ответила на «свиной иск» ЕС: безосновательное требование оспорим, но из ВТО выходить не будем

В Минэкономразвития России отреагировали на требование Евросоюза о ежегодной компенсации в размере 1,4 млрд евро за введение Москвой эмбарго на поставки европейской свинины в РФ. О давлении ЕС на Россию через Всемирную торговую организацию (ВТО) стало известно накануне. Отмечалось, что ВТО уже направила иск Брюсселя в арбитраж.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил, что Россия оспорит в ВТО новые претензии ЕС по поставкам свинины. В частности, российская сторона намерена созвать панель арбитров в ВТО, что те установили, выполнила ли Москва решение по спору об ограничениях на импорт свинины и свиней из ЕС. По его словам, без решения независимых экспертов в области международной торговли никакие меры вводиться не должны.

Чиновник также заявил, что Россия уже исполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по «свиному спору», назвав требования ЕС о компенсации безосновательными.

«Не ясно на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров, – цитирует Медведкова «Интерфакс». – Наш встречный ход – это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет».

Чиновник при этом уточнил, что речь идет не о возможном штрафе, а «об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО»: «Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары, или введение количественных ограничений импорта и прочее».

В МЭР также заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО из-за спора об ограничении импорта свинины из ЕС. «С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Москва может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России компенсации из-за ограничения импорта свинины.

Накануне газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщила, что ВТО направила в арбитраж требования Евросоюза о компенсации в размере 1,4 млрд евро в год из-за продолжающегося запрета на импорт свинины. Европа обосновывает сумму требований тем, что именно такой объем экспорта из ЕС в РФ был до введения российского эмбарго, поводом для которого в 2014 году послужила вспышка африканской чумы свиней (АЧС). При этом Брюссель рассчитывает получить дополнительно на 15% компенсации от этой суммы за время действия ограничений на поставки. При этом предполагается, что деньги не будут взиматься как штраф, сумма будет закладываться в дополнительные тарифы на российские товары, которые обычно освобождаются от пошлин.

Как сообщал «Новый День», запрет на импорт европейской свинины из-за африканской чумы был введен в начале 2014 года – до событий на Украине, которые послужили поводом для введения европейских санкций против России, а затем – ответного российского продуктового эмбарго.

В апреле 2014 года ЕС подал иск в арбитражный суд, считая решение Москвы неправомерным и наносящим ущерб европейским фермерам. В начале декабря 2017 года Министерство экономического развития сообщило, что Россия выполнила требования ВТО и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза в связи с АЧС. Однако запрет на поставки в РФ европейской свинины сохранился из-за продуктового эмбарго, которое было введено Москвой в ответ на санкции Брюсселя.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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