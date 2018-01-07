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Воскресенье, 7 января 2018, 15:03 мск

Москва

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ЕС добивается новых санкций: Брюссель решил надавить на Россию через свиней

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз решил надавить на Россию через Всемирную торговую организацию (ВТО), потребовав от Москвы через арбитраж 1,4 млрд евро в год за введение Москвой ограничений на поставки европейской свинины в РФ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, Европа обосновывает сумму требований в 1,4 млрд евро тем, что именно такой объем экспорта из ЕС в РФ был до введения российского эмбарго, поводом для которого в 2014 году послужила вспышка африканской чумы свиней (АЧС). При этом Брюссель рассчитывает получить дополнительно на 15% компенсации от этой суммы за время действия ограничений на поставки. При этом предполагается, что деньги не будут взиматься как штраф, сумма будет закладываться в дополнительные тарифы на российские товары, которые обычно освобождаются от пошлин.

Чиновник ЕС, имя которого не называется, пояснил изданию, что арбитраж должен определить, насколько оправданы такие требования, после чего будет принято решение о введении в отношении России новых санкций.

Как сообщал «Новый День», запрет на импорт европейской свинины из-за африканской чумы был введен в начале 2014 года – до событий на Украине, которые послужили поводом для введения европейских санкций против России, а затем – ответного российского продуктового эмбарго.

В апреле 2014 года ЕС подал иск в арбитражный суд, считая решение Москвы неправомерным и наносящим ущерб европейским фермерам. В начале декабря 2017 года Министерство экономического развития сообщило, что Россия выполнила требования ВТО и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза в связи с АЧС.

Однако запрет на поставки в РФ европейской свинины сохранился из-за продуктового эмбарго, которое было введено Москвой в ответ на санкции Брюсселя.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, продуктовое эмбарго, Санкции против России,

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