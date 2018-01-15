Нефть по 20 долларов: экономист назвал рецепт спасения экономики России

Продолжающийся рост мировых цен на нефть лишил властей стимулов к проведению экономических реформ в стране. Такое мнение высказал член президиума Столыпинского клуба, участник экспертного совета «Деловой России» экономист Владислав Жуковский в эфире НСН. Эксперт полагает, что отечественную экономику спасет «только нефть по 20 долларов за бочку».

Экономист заявил, что сейчас в стране «торжествует примитивная ресурсно-сырьевая модель», и поэтому «российской экономике вообще никак не поможет рост цен на нефть».

По его мнению, подъем цен на «черное золото» «помогает отдельным нефтегазовым гигантам и госкорпорациям», а вся «остальная экономика идет лесом».

«Никаких стимулов, чтобы проводить реальные реформы в стране, реальную демонополизацию экономики, ограничение произвола госмонополий, реальное поощрение конкурентной среды – ничего этого не происходит и, видимо, не произойдет», – предрекает Жуковский. Экономист в связи с этим предупредил, что «структурные перекосы и дисбалансы в (российской) экономике будут нарастать».

Эксперт отметил, что в настоящее время наша страна скатывается в «паразитическую парадигму проедания нефтедолларов». «Идет избыточное укрепление курса рубля, внутренние товаропроизводители становятся неконкурентноспособными, на треть растет импорт товаров в Россию. Мы видим приток горячего спекулятивного капитала в страну, который создает пузыри в отельных сегментах рынка, в том числе на рынке госдолга. Если он развернется в обратную сторону, может повториться 2008-й или 2014 годы», – предостерегает он. – Реальные доходы населения падают, оно по уши в долгах».

Как сообщал «Новый День», в середине прошлой недели стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже Ice Future превысила 70 долларов за баррель. Поводом для роста стали данные о сокращении запасов сырья в США в условиях аномальных заморозков в Штатах. Цены также подстегивают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи. Курс доллара при этом упал ниже отметки в 57 рублей, евро стал дешевле 68 рублей. Между тем аналитики считают, что на рынке в ближайшее время возможен разворот в обратную сторону. Эксперты полагают, что снижение цен на нефть Brent до $62-64 за баррель с высокой вероятностью может произойти уже в ближайшие несколько недель, что несет риски для российской валюты.

Сегодня нефть незначительно подешевела. Цены на мартовские контракты на Brent на Лондонской бирже, по состоянию на 16:17 мск, снизились на 0,18%, до $69,74 за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

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