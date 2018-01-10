Нефть подорожала почти до $70: рубль крепнет

Сегодня американская и европейская валюта вновь подешевели на фоне продолжающегося роста нефтяных цен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара закрепился ниже отметки в 57 рублей, евро стал дешевле 68 рублей. Между тем аналитики считают, что на рынке в ближайшее время возможен разворот в обратную сторону.

По итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра» на 11:30 мск, данные которой служат основанием для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара упал до 56,8734 рубля. В то же время курс евро торговался вблизи уровня 67,9 рубля. В итоге Банк России понизил официальный курс американской валюты на завтра, 11 января, до 56,8734 рубля, европейской – до 67,8841.

Для сравнения: официальный курс «американца» на сегодня составляет 57,0463 рубля, «европейца» – 68,2103.

Валютные торги проходили на фоне продолжающегося повышения нефтяных котировок. Стоимость «черного золота» марки Brent приближается к отметке $70 за баррель, и продается сейчас по $69,17 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $63,42 за баррель. Поводом для роста стали данные о сокращении запасов сырья в США на 11,2 млн баррелей в условиях аномальных заморозков в Штатах.

Между тем, как считает глава аналитического отдела «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских, ближайшие месяцы на нефтяном рынке скорее будут проходить под знаком коррекции цен.

«Сезонное снижение темпов роста потребления нефти должно в итоге сказаться и на динамике запасов, и на динамике цен. А вот после корректирующего движения (по прошествии нескольких месяцев) можно будет помечтать и о новой волне роста цены. Но тогда, уже ближе к лету, появится много новых данных о динамике добычи нефти в США (и здесь вновь могут быть сюрпризы), а самое главное – будет четче прорисовываться стратегия стран ОПЕК+ на возможный выход из сделки по ограничению добычи. Так что о динамике цен во второй половине года можно будет более предметно рассуждать только к концу весны», – отметил в своем обзоре эксперт.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что снижение цен на нефть Brent до $62-64 за баррель с высокой вероятностью может произойти уже в перспективе нескольких недель, что несет риски для российской валюты.

Тем не менее, по оценке экспертов, в ближайшие дни на рубль может повлиять решение минфина РФ по покупке валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Аналитики «БКС Экспресс» ожидают, что Минфин в январе может приобрести самый значительный объем валюты с начала покупок в прошлом году (в декабре ежедневная покупка валюты Минфином составляла порядка $215-217 млн). Более того, как полагают финансисты, ежедневные покупки окажутся особенно ощутимыми в сравнении с другими месяцами за счет меньшего числа рабочих дней.

«Небольшую поддержку доллару это может оказать, но в значительной степени уже отражено в ожиданиях, судя по отметкам, на которых торгуется бочка нефти в рублях», – отмечается в обзоре экспертов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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