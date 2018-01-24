Почему усилилась утечка мозгов из России и как с этим бороться? Мнения экспертов

За последние несколько лет фиксируется рост утечки мозгов из России, сообщили в РАНХиГС со ссылкой на статистику принимающих зарубежных стран и результаты интервью с уехавшими за последние шесть лет. «Зарубежная страновая статистика и результаты проведенных глубинных интервью с эмигрантами последних шести лет показывают, что в текущем десятилетии имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России, однако речь не идет о ежегодном выезде миллионов и даже сотен тысяч человек», – говорится в докладе.

Исследователи считают, что на сегодняшний день за рубежом проживают около 2,7 млн уроженцев России. Из них примерно 1,5 млн человек сохраняют российское гражданство, пишет РБК. Эксперты отметили, что география эмиграции с каждым годом становится все более разнообразной. «К старым лидерам 1990-х годов (когда выезд шел в основном по каналам этнической эмиграции) – Германии, США и Израилю – присоединяется множество новых направлений, все чаще появляются страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралия», – отмечается в исследовании.

Ежегодно в развитые страны эмигрируют около 100 тыс. россиян, из них в среднем около 40% имеют высшее образование. В целом накопленный к настоящему моменту за рубежом потенциал россиян с высшим образованием, скорее всего, не превышает 800 тыс. человек, отмечает РАНХиГС. В 2015 году, по данным Росстата, страну покинули 51,8 тысячи человек, а в 2016 году – 59,7 тысячи. При этом ученые уверены, что официальные данные занижены примерно в два раза.

По словам мигрантов – участников опроса, основной причиной переезда в другую страну является «заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития». Для четверти выехавших на первое место среди таких факторов вышли «политическая ситуация, разочарование после выборов 2012 года и особенно события 2014 года», следует из доклада.

Треть опрошенных назвала в качестве причины переезда в другую страну – получение образования (магистратура, аспирантура). Еще около четверти уехали за границу на заработки в качестве квалифицированных специалистов, получив так называемую «Голубую карту». Каждый пятый опрошенный покинул Россию, став членом семьи иностранца или россиянина, заключившего контракт на работу за рубежом.

Говоря о своих планах на будущее, примерно треть опрошенных заявили, что никогда не вернутся в Россию, около 15% респондентов изучают рынок труда в России и в случае интересного предложения готовы вернуться, большинство же (около 50%) вовсе не закрывают для себя возможности возвращения в Россию, но конкретные сроки и перспективы не называют, отмечается в исследовании.

В феврале прошлого года премьер Дмитрий Медведев на Сочинском инвестиционном форуме назвал недопустимым «экспорт интеллекта» из России. «Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект уходит из страны и безвозвратно, и бесплатно», – отметил премьер. Он подчеркнул, что предотвратить отток кадров можно, реформировав систему образования в России. Он пояснил, что современная экономика «предполагает постоянное обучение» в течение всего карьерного пути. «Теперь мы учимся всю жизнь», – подчеркнул премьер.

По мнению главы Института проблем глобализации Михаила Делягина, утечка мозгов является огромной проблемой для России, и гастарбайтеры не помогают ее решить, пишет «МК». «Более того, их бесконтрольный въезд сюда является одной из причин утечки мозгов. Недобросовестные бизнесмены, нанимая приезжих на работу, параллельно с этим снижают уровень зарплат до того уровня, на котором россияне уже не хотят работать. С другой стороны, коррумпированные чиновники заинтересованы в замещении россиян гастарбайтерами, так как русская культура считает взятку преступлением, а на востоке, напротив, это нормальный способ выйти из затруднительного положения. В условиях рабского труда никакой прорыв невозможен, поэтому люди решают уехать из страны», – объяснил эксперт.

По словам Делягина, чтобы исправить ситуацию, следует ввести визовый режим со странами Центральной Азии. «По крайней мере это нужно сделать в отношении тех государств, где уже не учат русский язык в школах и существует реальная угроза тотальной радикальной исламизации. Параллельно с этим нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Тогда нищие вообще не будут платить налоги, а богатые будут платить больше всех. Сейчас же у нас получается ровно наоборот. Изменение этой системы выведет из тени около 30 млн человек», – подчеркнул глава Института проблем глобализации.

По его словам, экономическая ситуация в России ухудшается не из-за западных санкций, а из-за решений Центробанка и правительства. «Если бы они проводили правильную политику, мы бы еще и выгоду получили. В данном случае представители ВШЭ обвиняют российские власти в выполнении собственной либеральной политики», – полагает Делягин.

Москва, Иван Гридин

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