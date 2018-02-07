Большинство трудовых мигрантов в России – выходцы из Украины

В Россию в 2017 году прибыло на 50 тысяч больше мигрантов, чем в 2016 году. Основная часть приезжих – выходцы с Украины. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец в ходе выступления на социальном форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития». «На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу, то есть у нас миграционный поток по прошлому году составляет плюс пятьдесят тысяч человек, и это связано не только с экономическими, но с целым рядом политических тем», – заявила вице-премьер.

Она также признала существование проблемы оттока населения. «Мы понимаем, что вызов очень серьёзный, и если смотреть внимательно по категориям населения, то для молодёжи становятся привлекательными рабочие места по тем же специальностям в тех странах, которые могут предложить хорошие конкурентные условия. Сегодня наши люди успешно конкурируют в мире», – заявила Голодец.

По ее словам, он часто обращает внимание во время своих командировок на то, что во всех ведущих учреждениях в мире работают российские специалисты, передает РИА «Новости». «Мы сегодня готовим кадры, но очень важно, умеем ли мы их использовать», – отметила она, указав, что следует уделить пристальное внимание качеству рабочих мест в России. «Есть целые структуры, которые по-своему понимают тему создания рабочих мест и не предъявляют качественных требований к новым рабочим местам», – заявила вице-премьер.

Она рассказала, что во время работы над программой «Кадры Дальнего Востока», столкнулась с тем, что из 23 тысяч существующих рабочих мест 11 тысяч не требовали вообще никакой квалификации. «Это очень серьёзный вызов на сегодняшний день. Рабочие места, которые не требуют квалификации, они сегодня не представляют интереса, это не двигатель, не локомотив нашей экономики», – сказала вице-премьер. Она отметила, что сегодня нужно внимательно относиться к качеству рабочих мест.

«Должен быть порог тех рабочих мест, которые нам нужны и которые требуются нашей экономике. И мы, конечно, должны вступить сегодня в серьезную борьбу за наши ресурсы, потому что… все время надо помнить, что мы находимся в открытой конкурентной среде с формированием рынка», – заявила Голодец.

Как писал «Новый День», по данным РАНХиГС, за последние несколько лет фиксируется рост утечки мозгов из России. Исследователи считают, что на сегодняшний день за рубежом проживают около 2,7 млн уроженцев России. Из них примерно 1,5 млн человек сохраняют российское гражданство. Эксперты отметили, что география эмиграции с каждым годом становится все более разнообразной. «К старым лидерам 1990-х годов (когда выезд шел в основном по каналам этнической эмиграции) – Германии, США и Израилю – присоединяется множество новых направлений, все чаще появляются страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралия», – отмечается в исследовании.

Ежегодно в развитые страны эмигрируют около 100 тыс. россиян, из них в среднем около 40% имеют высшее образование. В целом накопленный к настоящему моменту за рубежом потенциал россиян с высшим образованием, скорее всего, не превышает 800 тыс. человек, отмечает РАНХиГС. В 2015 году, по данным Росстата, страну покинули 51,8 тысячи человек, а в 2016 году – 59,7 тысячи. При этом ученые уверены, что официальные данные занижены примерно в два раза.

По словам мигрантов – участников опроса, основной причиной переезда в другую страну является «заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития». Для четверти выехавших на первое место среди таких факторов вышли «политическая ситуация, разочарование после выборов 2012 года и особенно события 2014 года», следует из доклада.

Треть опрошенных назвала в качестве причины переезда в другую страну – получение образования (магистратура, аспирантура). Еще около четверти уехали за границу на заработки в качестве квалифицированных специалистов, получив так называемую «Голубую карту». Каждый пятый опрошенный покинул Россию, став членом семьи иностранца или россиянина, заключившего контракт на работу за рубежом.

Экономика. Другие новости 07.02.18

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