Россельхознадзор: Украина завалила Россию «сырами» из растительного масла

Ежегодный объем поставок в Россию сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры, достигает 150-300 тыс. тонн в год, рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, значительная часть подобного рода продуктов произведена на территории Украины и поступает в России, несмотря на действующий с 2016 года запрет. В ведомстве считают, что она оказывается в нашей стране под видом товаров из Македонии, Ирана и других стран.

Так, в октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная горка» на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из таких стран, как Македония, Китай, Иран, Сан-Марино, передает РБК. При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружали.

«Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в частности, через «Белтаможсервис»)», – говорится в отправленном в середине декабря 2017 года письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта заместителю главы Минэкономразвития Савве Шипову. При этом речь идет о поставках на территорию России «небезопасной и низкокачественной продукции», отмечал в письме Данкверт.

Сегодня на прилавках, помимо натурального сыра, можно встретить сырные продукты, содержание растительных жиров в которых достигает 50%. Но под видом сыра продают и «нечто», состоящее из растительного жира почти на 100

Москва, Иван Гридин

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