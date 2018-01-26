Эксперты Moody's взглянули на Россию с оптимизмом

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России – он изменился со стабильного на позитивный, говорится в сообщении агентства. Долгосрочный рейтинг был подтвержден на уровне «Ва1». Пересмотр прогнозов по России Moody's объясняет «растущими доказательствами институциональной силы», а также экономической и финансовой устойчивости к внешним потрясениям. По мнению экспертов, «макроэкономика хорошо справлялась с шоковыми ценами на нефть и влиянием санкций».

Экономисты агентства утверждают, что текущий рейтинг «Ba1» адекватно отражает баланс сильных и слабых сторон в кредитном профиле России. Впрочем, эксперты считают, что государство остается уязвимым для внешних потрясений: экономических, например, падение цен на нефть, или геополитических – расширение международных санкций. В то же время они отмечают, что влияние этих фактором на Россию ослабевает.

Как пишут «Ведомости», рейтинг России может быть повышен, если действия властей убедят экспертов в продолжении снижения ее уязвимости к внешним рискам. В противном случае эксперты не исключают и понижения прогнозов. В числе рисков отмечается возможность снижения кредитной способности банков в случае введения дополнительных санкций и еще большего ограничения доступа к международным рынкам капитала.

Как напоминает «Коммерсантъ», в конце 2015 года Moody's повысило прогноз кредитногорейтинга России до стабильного, подтвердив прежний рейтинг на уровне «Ba1». В феврале 2017 года агентство подтвердило рейтинг «Ba1» и изменило прогноз с негативного на стабильный. В августе минувшего года эксперты Moody's прогнозировали, что новый пакет санкций в отношении РФ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, усилит отток частных средств из страны, временно ослабит рубль и вызовет рост инфляционных ожиданий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.18

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