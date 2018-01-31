Трамп поставил в один ряд Россию, Китай, КНДР и террористов

Китай и Россия угрожают интересам, экономике и ценностям США, заявил президент США Дональд Трамп. Такое заявление он сделал в ходе своего первого обращения к американскому конгрессу «О положении страны».

Американский лидер поставил Россию и Китай в один ряд с террористическими организациями и странами-изгоями (например, КНДР). «По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость – это прямая тропа к конфликту», – сказал он.

После такого заявления Трамп призвал конгресс «прекратить опасное урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США». Он также заявил, что идея безъядерного мира недостижима, потому США следует модернизировать атомный арсенал. «В рамках нашей системы обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал, сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще», – подчеркнул президент.

Глава США уделил внимание и вопросу охраны границ. По его словам, благодаря открытым границам в страну проникают бандиты, а также осуществляются незаконные поставки оружия. Он призвал Конгресс «перекрыть смертоносные лазейки», а также добавил, что новые миграционные законы, предложенные им, позволят добиться этого.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.01.18

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