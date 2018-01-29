США введут санкции за сделки с российской оборонкой

США уже сегодня, 29 января, могут начать вводить санкции в отношении компаний, организаций и физических лиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора. Такие нормы содержатся в законе CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

Теоретически правительство США уже может наложить первые санкции на компании, которые после 2 августа вели бизнес с кем-либо из списка, составленного Госдепартаментом. В этот перечень входят 39 российских оборонных предприятий и разведывательных структур. Почти половину позиций в списке занимают «Ростех» и его «дочки», в том числе «Рособоронэкспорт» – государственный монополист по экспорту и импорту вооружений. В списке также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба, пишет РБК.

Стоит отметить, что в зоне риска оказались не только иностранные, но и российские компании, которые сотрудничают с оборонным сектором. Эти предприятия точно так же могут быть наказаны за «существенные» операции с организациями из списка Госдепа. Именно в связи с этим крупнейший частный российский Альфа-банк в начале января объявил о прекращении обслуживания отечественных оборонных предприятий.

Издание отмечает, что, если какая-либо компания совершила «существенную транзакцию» с российским предприятием из списка, на нее могут быть наложены одновременно не менее пяти из 12 возможных санкций, которые включают ограничение на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США и т.д. Менеджерам или контролирующим акционерам компании может быть закрыт въезд в Соединенные Штаты.

В 2017 году экспорт вооружений из России составил более 14 млрд долларов. Крупнейшими покупателями российского оружия являются Индия, Китай, Алжир, Вьетнам, Ирак, Египет (данные IHS Jane's за 2016 год).

Москва, Иван Гридин

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