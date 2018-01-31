Обама ушел вместе с обещаниями: тюрьма Гуантанамо на Кубе продолжит работу

Президент США Дональд Трамп свернул работу своего предшественника Барака Обамы по закрытию скандально известной тюрьмы Гуантанамо на Кубе. Американский лидер не исключил, что в ближайшее время на базу привезут новых задержанных, пишет РИА «Новости».

Выступая с обращением к конгрессу, Трамп заявил: «Я только что подписал приказ, требующий от министра (обороны США Джеймса) Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо».

Кроме того, президент США попросил конгресс сохранить полномочия, которые позволят доставлять лиц, угрожающих интересам по защите страны, в том числе террористов ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*, на американскую военно-морскую базу на Кубе.

Тюрьма в Гуантанамо был открыта в 2002 году на военной базе США, под которую Вашингтон арендует землю у кубинских властей. Одним из основных обещаний Барака Обамы в предвыборной гонке было закрыть тюрьму, в которой, как стало известно ранее, к заключенным применялись незаконные меры воздействия. Однако все попытки остановить работу тюремного учреждения потерпели неудачу.

*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство», «Аль-Каида» – террористические организации, запрещенные законами РФ.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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