США: Россия потеряла 3 млрд долларов от новых санкций

Госдепартамент США оценил ущерб российского оборонно-промышленного сектора от закона о санкциях в 3 млрд долларов. Заключение контрактов на такую сумму между Россией и другими государствами американским дипломатам удалось предотвратить. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS) действует с 29 января. Согласно этому документу США могут ввести санкции в отношении потенциальных партнеров России по оборонному и разведывательному секторам.

«Мы считаем, что смогли остановить транзакции на более чем 3 млрд долларов», – заявила Науэрт на регулярном брифинге. По мнению представителя Госдепа, прекращение сделок – это наказание для России, так как «меньше денег уходит в российский бюджет». «Таким образом, мы считаем это успехом в части привлечения России к ответственности», – резюмировала американский дипломат.

Науэрт пояснила, что американские дипломатические представительства в других странах получили предписание из Вашингтона – они должны отговаривать иностранные государства от сотрудничества с Россией, в особенности с российским оборонно-промышленным сектором.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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