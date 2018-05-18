ЦБ лишил лицензии орский банк «Акцент»

Центробанк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акцент» (город Орск Оренбургской области). Руководство банка неоднократно нарушало требования регулятора.

Администрация банка «Акцент» использовала крайне рискованную бизнес-модель, что «привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», – говорится в сообщении.

Собственники банка были участниками «схемных» операций, направленных на искусственное поддержание размера капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.

Кроме того, «Акцент» многократно нарушал требования Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Регулятор подчеркивает, что банк «Акцент» не являлялся социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Оренбургской области. По размеру активов кредитная организация занимала 465 место в банковской системе России.

Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики «Акцента» имеют право получить страховку в размере 100% средств, хранившихся на депозитах, но не более 1,4 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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