российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 15:50 мск

Новости Экономика

ЦБ лишил лицензии орский банк «Акцент»

Центробанк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акцент» (город Орск Оренбургской области). Руководство банка неоднократно нарушало требования регулятора.

Администрация банка «Акцент» использовала крайне рискованную бизнес-модель, что «привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», – говорится в сообщении.

Собственники банка были участниками «схемных» операций, направленных на искусственное поддержание размера капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.

Кроме того, «Акцент» многократно нарушал требования Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Регулятор подчеркивает, что банк «Акцент» не являлялся социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Оренбургской области. По размеру активов кредитная организация занимала 465 место в банковской системе России.

Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики «Акцента» имеют право получить страховку в размере 100% средств, хранившихся на депозитах, но не более 1,4 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

Не нашлось трех самосвалов: строительство трассы «Таврида» может затянуться. / Доходы южноуральских депутатов в 277 раз превышают доходы их избирателей. / США грозят России санкциями за «Северный поток -2». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

В России нашли более 1300 «черных кредиторов», использующих метод «утюга и паяльника»

Банк России «намудрил» на $4,5 млрд потерь

«Стабильность»: отток капитала из России снова вырос

Набиуллина саботирует распоряжения Путина: Россия борется с «долларовой монополией» только на словах

ЦБ РФ доводит банковскую систему до абсурда

Из России уплыли почти полтриллиона рублей

Санируемые банки в 2017 году показали 1,6 трлн рублей чистых убытков

«Риск на Россию»: ЦБ не решился «поиграть» с ключевой ставкой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис, ЦБ РФ,

Новости партнеров