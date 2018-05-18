Возобновим падение: России напророчили новую рецессию из-за санкций США

Усиление американских санкций спровоцирует рецессию в России – в 2018 году экономический спад приведет к снижению ВВП страны на полпроцента. С таким прогнозом выступил американский банк Morgan Stanley.

По мнению аналитиков финансовой организации, в результате ужесточения ограничительных мер США в отношении российских системообразующих госкомпаний ВВП России сократится в 2018 году на 0,5%, сообщает РБК. Эксперты заявили, что негативное влияние санкций не сможет купировать даже рост мировых цен на нефть до $70 за баррель.

В Morgan Stanley не уточнили, внесение каких именно отечественных госкомпаний в черный список может вызвать спад экономики.

По словам экономиста Danske Bank Владимира Миклашевского, сильнее всего на экономике РФ могут отразиться ограничения, подобные антииранским санкциям. Он уточнил, что рецессия в рамках от минус 0,2% до минус 0,5% возможна при «закрытии внешних рынков для российских экспортных товаров: нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т. д.».

Стоит отметить, что Morgan Stanley в своем базовом прогнозе по российской экономике на 2018 года ухудшил ожидания по росту ВВП с 2,3 до 1,8%. Аналитики объяснили его расширением американских санкций в начале апреля, когда Вашингтон включил в черный список несколько крупных российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. Ранее Goldman Sachs снизил оценку роста ВВП РФ в текущем году с 3,3% до 2%, а Citi ухудшил соответствующий прогноз с 2,3% до 2%. Прогнозы также были пересмотрены после усиления санкций США.

16 мая и.о. министра экономического развития Максим Орешкин заявил, что Министерство экономического развития РФ пересмотрит прогноз по росту ВВП на 2018 год с нынешних 2,1%, поскольку предыдущие цифры не учитывали последние санкции США и майские поручения президента. Этим факторы внесли коррективы, которые повлияют на динамику экономического роста, пояснил чиновник. «Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен»,– отметил Орешкин на форуме «Производительность 360».

Как сообщал «Новый День», 7 мая, сразу после вступления в должность президента РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе, состоящем из 16 пунктов, обозначено, чего должна достигнуть Россия до 2024 года – войти в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность вдвое, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и др.

Чтобы попасть в топ-5 самых крупных мировых экономик, рост ВВП России должен расти на 6% в год. Такую оценку озвучивал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако в прошлом году экономический рост составил лишь 1,5%, а в ближайшие три года, по прогнозу Минэкономразвития, будет расти максимум на 3,1%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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