российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 15:47 мск

Новости Экономика

Возобновим падение: России напророчили новую рецессию из-за санкций США

Усиление американских санкций спровоцирует рецессию в России – в 2018 году экономический спад приведет к снижению ВВП страны на полпроцента. С таким прогнозом выступил американский банк Morgan Stanley.

По мнению аналитиков финансовой организации, в результате ужесточения ограничительных мер США в отношении российских системообразующих госкомпаний ВВП России сократится в 2018 году на 0,5%, сообщает РБК. Эксперты заявили, что негативное влияние санкций не сможет купировать даже рост мировых цен на нефть до $70 за баррель.

В Morgan Stanley не уточнили, внесение каких именно отечественных госкомпаний в черный список может вызвать спад экономики.

По словам экономиста Danske Bank Владимира Миклашевского, сильнее всего на экономике РФ могут отразиться ограничения, подобные антииранским санкциям. Он уточнил, что рецессия в рамках от минус 0,2% до минус 0,5% возможна при «закрытии внешних рынков для российских экспортных товаров: нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т. д.».

Стоит отметить, что Morgan Stanley в своем базовом прогнозе по российской экономике на 2018 года ухудшил ожидания по росту ВВП с 2,3 до 1,8%. Аналитики объяснили его расширением американских санкций в начале апреля, когда Вашингтон включил в черный список несколько крупных российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. Ранее Goldman Sachs снизил оценку роста ВВП РФ в текущем году с 3,3% до 2%, а Citi ухудшил соответствующий прогноз с 2,3% до 2%. Прогнозы также были пересмотрены после усиления санкций США.

16 мая и.о. министра экономического развития Максим Орешкин заявил, что Министерство экономического развития РФ пересмотрит прогноз по росту ВВП на 2018 год с нынешних 2,1%, поскольку предыдущие цифры не учитывали последние санкции США и майские поручения президента. Этим факторы внесли коррективы, которые повлияют на динамику экономического роста, пояснил чиновник. «Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен»,– отметил Орешкин на форуме «Производительность 360».

Как сообщал «Новый День», 7 мая, сразу после вступления в должность президента РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе, состоящем из 16 пунктов, обозначено, чего должна достигнуть Россия до 2024 года – войти в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность вдвое, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и др.

Чтобы попасть в топ-5 самых крупных мировых экономик, рост ВВП России должен расти на 6% в год. Такую оценку озвучивал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Однако в прошлом году экономический рост составил лишь 1,5%, а в ближайшие три года, по прогнозу Минэкономразвития, будет расти максимум на 3,1%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

В Екатеринбурге ученые подали в суд на обманутых пайщиков. / Самозанятых россиян обложат выплатами. / Глава Сербии рассказал о звонках Путину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Санкции против России

Великобритания планирует ужесточить антироссийские санкции из-за «грязных денег»

Кремль ответил Вашингтону на обвинения в нарушении договора о РСМД

Кремлю «развязали руки»: Госдума убрала всю конкретику из законопроекта о контрсанкциях

«Большой бизнес»: Госдума отложила введение «уголовки» за исполнение антироссийских санкций

Глава СПЧ раскритиковал законопроект о пособниках санкций против России

Трамп нашел очередной повод для новых антироссийских санкций

Российский бизнес выступил категорически против «уголовки» за исполнение санкций

Россия снова усилила финансовую поддержку США, забыв про санкции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Санкции против России,

Новости партнеров