С 1 июля с прилавков могут пропасть колбасы, сыры и часть молочки

С прилавков магазинов в России с 1 июля могут исчезнуть популярные продукты животного происхождения – колбасы, сосиски, йогурты, рыба, мед, сыр, яйца и прочий товар. Под запрет попадут продукты, не прошедшие ветеринарную сертификацию по системе «Меркурий», заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как уточнила представитель ассоциации Ольга Фабрикантова, все торговые компании АКОРТ готовы работать в новой системе, пройдя регистрацию в Россельхознадзоре. Однако, по ее словам, об этом нельзя сказать в отношении поставщиков торговых сетей – их готовность составляет 20-50 процентов. Более того, только около трети компаний из топ-100 самых крупных поставщиков до сих пор не завершили сертификацию, стабильно работают в системе только 5% компаний, сообщает «Российская газета», ссылаясь на представителя одной из крупных торговых сетей.

Федеральная государственная система обязательной ветеринарной сертификации внедряется с целью борьбы с фальсификатом, просрочкой и контрабандой продовольствия и призвана сделать рынок прозрачным. Она предполагает, что в электронном виде будет отражаться каждый этап производства и перемещения продуктов животного происхождения – от фермы до магазинной полки. Как отметили в Россельхознадзоре, к примеру, доля фальсифицированной молочной продукции на рынке доходит до 25%.

Несмотря на то, что электронная сертификация призвана, в том числе, облегчить жизнь добросовестным участникам рынка, избавив их от бумажной волокиты, представители ретейла заявили, что новая система несет им и проблемы. Теперь необходимо будет оформлять ветеринарные сертификаты и на готовую продукцию – например, колбасы или сыры, отмечает издание. Представители торговли просят дать отсрочку по сертификацией сырьевых продуктов, которые прошли обработку – рыба, мед, куриное яйцо и др. Для этого они предлагают внести в законодательство уточнения к таким продуктам – «мед переработанный», «яйцо фасованное», «рыба потрошеная и фасованная». Ретейлеры поясняют, что переработанные продукты уже не требуют ветеринарной проверки. Таким образом, два вида товаров будут разделены, а поставщикам и торговым сетям не нужно будет оформлять лишние сертификаты. Предложения ретейлеров уже изучают государственные органы, отметили в АКОРТ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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