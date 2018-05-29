Маркировка взвинтит цены на молочку: легальные продукты подорожают из-за борьбы с контрафактом

Введение маркировки молочной продукции, обсуждаемое в правительстве в рамках борьбы с контрафактом, приведет к росту цен. По словам экспертов, производители понесут дополнительные расходы, которые непременно переложат на потребителей. Цены могут вырасти на 15-20%, а в некоторых категориях и до 40%.

Власти давно обсуждают необходимость ужесточения контроля над производством и продажей молочной продукции. Надзорные органы почти ежедневно выявляют партии некачественного товара, и введение уникального кода, по которому будет отслеживаться движение продукции от производителя к прилавку магазинов, может решить проблему контрафакта.

Однако любая маркировка приводит к повышению затрат изготовителей. Велика вероятность, что компании учтут в цене товара расходы на дополнительное оборудование, которое нужно будет приобрести для реализации идеи, пишет «Лайф». Таким образом, легальная продукция может подорожать именно за счет того, что с рынка исчезнет контрафакт.

По словам аналитиков, маркировка обычно приводит к введению акцизных сборов. Соответственно, стоимость молочных продуктов может увеличиться на величину такого сбора. По предварительным оценкам, молочка может подорожать на 15-20%. Некоторые категории продуктов вырастут в цене на 40%.

Подстегнет цены еще и такой фактор, как нехватка товара. Если с рынка уйдет контрабанда, заполнять ее придется легальным импортом. Чтобы сдержать резкий рост стоимости молочной продукции, правительству придется пересмотреть импортные пошлины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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