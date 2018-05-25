В России могут ввести акцизы на вредные продукты

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов допустил введение акцизов на вредные продукты питания, такие как газированные напитки, сахар, чипсы и прочие товары.

Чиновник не исключил, что это может произойти в ближайшие годы. Об этом Сазанов заявил в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью РИА «Новости». По его словам, перед тем, как принять решение в пользу или против акцизов, ведомство изучит опыт Британии, где в апреле этого года стартовал эксперимент с подобными сборами. «На этот год мы пока не обсуждаем эту тему», – заверил чиновник.

Сазанов отметил, что при введении акциза на сахаросодержащие напитки многие производители стремятся изменить состав продукции, чтобы не попасть под уплату сбора, поэтому возникает вопрос о целесообразности его введения.

«Нужно понять, стоит ли это дополнительное администрирование, которое вы будете вынуждены осуществлять, тех акцизных доходов, которые можно получить от этой меры, – сказал чиновник. – Давайте посмотрим, как это получится в других странах, а потом будем принимать решение у себя».

Касаясь вопроса о росте акцизов на алкоголь в 2019 году, Сазанов заявил, что если будет принято решение о повышении сборов, то они увеличатся на уровень инфляции. Он добавил, что этот вопрос обсуждается.

Как сообщал «Новый День», в России летом стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». На упаковку продуктов будет нанесена специальная цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, такая маркировка поможет ориентироваться людям, которые хотят следить за своим здоровьем.

Эксперты выделили продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки. Данная категория будет маркирована тремя цветами по типу «светофора»: красным – при превышении суточной нормы соли, сахара и трансжиров, зеленым – при низком содержании данных веществ, желтым – при среднем показателе.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

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