Жители России перестанут переплачивать за тепло

Правительство готовится разрешить россиянам оплачивать теплоснабжение по показаниям индивидуальных счетчиков, даже если ими оборудованы не все квартиры в доме. Соответствующий проект постановления внесен в кабмин, сообщила представитель Министерства юстиции РФ Мария Мельникова на заседании Конституционного суда. Суд рассматривал жалобу жителя Подмосковья на переплату за тепло из-за отсутствия счетчиков у соседей, сообщают «Известия».

Согласно существующему порядку, управляющие компании игнорируют показания индивидуальных счетчиков, если хотя бы в одной квартире отсутствует прибор учета. В итоге многие жильцы вынуждены нести дополнительные расходы по коммуналке по вине соседей.

В КС обратился житель Московской области Сергей Деминц. При вводе в эксплуатацию в его доме установили и общедомовой счетчик тепла, и индивидуальные учетные приборы в каждой квартире. Однако позднее некоторые собственники квартир демонтировали счетчики. Управляющая компания в связи с этим отказалась принимать показания исправных индивидуальных приборов учета в квартирах. В итоге с 2016 года все жильцы стали платить за отопление по показаниям общедомового счетчика исходя из площади помещений. Деминец пытался через суды изменить этот порядок с тем, чтобы коммунальщики начали выставлять плату за тепло, исходя из показаний индивидуального счетчика, но потерпев неудачу, обратился в Конституционный суд.

Истец полагает, что отдельные нормы Жилищного кодекса и Правил предоставления коммунальных услуг, которые касаются начисления платы за отопление, не соответствуют Конституции. Исходя из существующих правил, при расчете платы показания индивидуальных счетчиков учитываются, только если ими оборудованы все квартиры в доме. Однако, если хотя бы в одном помещении счетчика нет или он неисправен, плату рассчитывают исходя из нормативов и площади квартиры. По мнению Деминца, это несправедливо, поскольку интересы всех собственников дома ставятся в зависимость от недобросовестного поведения отдельных владельцев квартив. Кроме того, в его жалобе указывается, что такие правила позволяют гражданам, потребляющим энергоресурсы больше соседей, «обогащаться за их счет».

Однако коммунальщики не согласны с тем, что положения Жилищного кодекса и Правил являются неконституционными. Как отметил представитель президента в КС Михаил Кротов, автор жалобы по сути оспаривает формулу расчета платы за отопление, которая содержится не в Жилищном кодексе и даже не в Правилах, а в приложении к ним. В то же время участники заседания КС согласились, что на практике действительно существуют перекосы при расчете платы за тепло.

В кабмине уже готовят изменения в законодательство, исправляющие эту ситуацию. По словам представителя Минюста Марии Мельниковой, Минстрой разработал проект постановления правительства, уточняющий действующий порядок расчета. По ее словам, 26 апреля Минюст выдал положительное заключение, а 7 мая документ был внесен на рассмотрение в правительство. Чиновница пояснила, что предлагается изменить порядок, по которому расчет по индивидуальным счетчикам происходит только в том случае, если все помещения оборудованы ими. Сейчас поправки рассматриваются в аппарате кабмина. Мельникова добавила, что в расчетных формулах есть еще «определенная несогласованность», этот вопрос будет решаться в аппарате правительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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