КС назвал несправедливой плату за тепло по общедомовому прибору при отсутствии счетчиков у всех жильцов

Конституционный суд России провозгласил постановление по делу о порядке начисления платы за отопление в многоквартирных домах, в отдельных квартирах которых не работают приборы учёта. В суд обратился житель Московской области Сергей Деминц.

Мужчина живет в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию был оснащен коллективным прибором учета теплоэнергии. Все помещения здания были оборудованы индивидуальными приборами учета. Со временем некоторые собственники квартир отказались от использования индивидуальных счетчиков. В связи с этим к началу отопительного сезона в 2016 году управляющая компания произвела перерасчет за отопление.

В результате собственники квартир стали платить за теплоэнергию по показаниям общедомового прибора учета – путем распределения потребленной всем домом теплоэнергии пропорционально площади помещений. Управляющая компания отказывалась принимать показания исправных счетчиков Деминца, а его коммунальные расходы возросли.

Из постановления суда следует, что некоторые положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (приоритетом которых является учёт потребления тепла в отдельных помещениях) привели к недобросовестному поведению части потребителей, а также повлекли за собой рост потребления тепла. Суд также отметил, что при действующих правилах все жильцы дома вынуждены оплачивать коммунальные услуги вне зависимости от реальных объемов потребленного ими тепла, если у одного или нескольких пользователей счётчик неисправен или отсутствует.

«Это нарушает конституционные принципы равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности, а также баланс публичных и частных интересов. Оспариваемые нормы в своей взаимосвязи и по смыслу, прилагаемому им правоприменительной практикой, не соответствуют Конституции РФ», – заявили в суде. В связи с этим суд предписал внести изменение в законодательство, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок определения платы за тепловую энергию.

КС подчеркнул, что до внесения соответствующих изменений для жильцов многоквартирных домов, оборудованных приборами учетов, плата за отопление должна исчисляться по установленным в квартирах счетчикам, если они исправны. Для отдельных помещений, в которых счётчики неисправны, вместо их показаний должны приниматься в расчет нормативы потребления услуг по отоплению.

«Мы установили временное правовое регулирование, чтобы владельцы квартир, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учёта, были обязаны оплачивать потребленную энергию исходя из норматива потребления коммунальной услуги, как будто и нет общедомового счётчика. А те, у кого счётчики установлены, будут платить по индивидуальному внутриквартирному прибору учета», – сказал судья КС Юрий Рудкин.

Как писал «Новый День», месяц назад стало известно, что правительство готовится разрешить россиянам оплачивать теплоснабжение по показаниям индивидуальных счетчиков, даже если ими оборудованы не все квартиры в доме. Соответствующий проект постановления был внесен в кабмин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.18

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